Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti, sunucu dondu kaldı: Ali Bey benden özür dilesin - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti, sunucu dondu kaldı: Ali Bey benden özür dilesin

03.04.2022 13:25

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçtan sonra hakkında yapılan eleştirilere çok sert cevap verdi. Dilmen, Erbatur Ergenekon ile Fenerbahçe'nin kadrosunu yorumlarken kameraya dönüp "Ali Bey de, o sallayanlar da benden özür dilesin. 25-30 yıldır bu işteyim. Hiç mütevazı olmayacağım. Futbol basit bir oyundur, Pereira zor olanı seçti. Ben ne yapayım?" dedi.

İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle yükselişe geçen Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmanında ortaya koyduğu futbola ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen tam not verdi.

ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Fenerbahçe'nin üçlü ve dörtlü oynadığı dönemi değerlendiren Rıdvan Dilmen, hakkında yapılan eleştirilere sert çıktı. Rıdvan Dilmen'in Ali Koç'a yaptığı gönderme programa damga vurdu.

"EN AZINDAN KENDİ DÜNYALARINDA"

Rıdvan Dilmen, "Ali Bey de o sallayanlar da benden özür dilesin, hiç mütevazı olmayacağım. En azından kendi dünyalarında özür dilesinler. Fenerbahçe yanlış oynuyordu, doğru oynatan bir teknik direktör geldi, bu kadar. Biz çok şükür 25-30 senedir para kazanıyoruz, yorumculuk yapıyoruz. Futbol basit bir oyundur. Zor olan ise basit oynamaktır. Pereira zor olanı tercih etti, ben ne yapayım yani?" ifadeleriyle yüklendi. Dilmen'in bu sözleri sosyal medyada çok ses getirdi.

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti, sunucu dondu kaldı: Ali Bey benden özür dilesin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti, sunucu dondu kaldı: Ali Bey benden özür dilesin - Son Dakika
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