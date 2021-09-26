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Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın - Son Dakika

Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın

26.09.2021 22:53
Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın, System.String[]

Galatasaray'ın Göztepe'yi devirerek galibiyet hasretine son verdiği karşılaşmayı Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Morutan'ı öven Dilmen, "Galatasaraylılar, Morutan'ın bu gollerine alışsın. Bunlardan daha çok atacak. 21 yaşında. Gelişime açık. Çok rahat çalım atıyor" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Sarı-kırmızılı takımın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan'ın performansından övgüyle bahsetti.

"FATİH HOCA BİRAZ RAHATLAMIŞTIR"

Bu galibiyet, Marsilya karşılaşmasından önce Galatasaray'ın nefeslenmesi adına çok önemliydi. Oyuncular da Fatih hoca da biraz rahatlamıştır. Oyuna öyle bir başladı ki Galatasaray, Terim'in maç önü motivasyon konuşmaları avantaj olarak geleceğine, dezavantaj olarak geldi. Skor 0-0 iken pozisyonlara da girdiler. Ama bu motivasyon kaynakları, heyecan, top kayıpları, koordinasyon hatalarıyla geri döndü. Bazen olabiliyor bunlar.

"ÇOK RAHAT ÇALIM ATIYOR"

Galatasaraylılar, Morutan'ın bu gollerine alışsın. Bunlardan daha çok atacak. 21 yaşında. Gelişime açık. Çok rahat çalım atıyor.

Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın

Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın - Son Dakika
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