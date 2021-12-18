Rıdvan Dilmen daha önce kimseyi böyle övmedi: Türkiye demiyorum, dünya çapı diyorum

Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü. TRT Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Başakşehir'in başında çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan teknik direktör Emre Belözoğlu'na methiyeler düzdü.

"BU MAÇTAN DERS ÇIKARMALI"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik direktör adayı. Bakın Türkiye demiyorum. Dünya çapı diyorum. Ancak oyunun son bölümlerinde Emre Belözoğlu bana göre yanlış değişiklikler yaptı. Bu maçtan ders çıkarmalı." dedi.