Rıdvan Dilmen'den Alanya maçı sonrası Fenerbahçe kehaneti! Direkt rakam verdi - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Alanya maçı sonrası Fenerbahçe kehaneti! Direkt rakam verdi

Son Güncelleme: 25.09.2023 09:38

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 1-0 yendiği mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin 5'te 5 yapmasıyla ilgili konuşan Dilmen, ''İki kez olmuş daha önce. Biraz hesap yaptığımız zaman 47-48 puan civarı yapabilirler sezonun ilk yarısında.'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleyi tek golle kazanırken Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 47-48 puanla kapatabileceğini belirtti.

"SADECE İKİ KEZ OLMUŞ DAHA ÖNCE"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Kıran kırana bir maç izledik. Uzun yıllardır olmayan 5'te 5'i yaptı Fenerbahçe. Sadece iki kez olmuş daha önce. Biraz hesap yaptığımız zaman 47-48 puan civarı yapabilirler sezonun ilk yarısında." ifadelerini kullandı.

Dilmen'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"MİLLİ ARAYA KADAR TÜM MAÇLARINI KAZANIRLAR"

"Aslında beklediğimden daha zor kazandılar, ben daha kolay kazanır Fenerbahçe sanıyordum. Fenerbahçe'nin güçlü kadrosu en fazla 4 kez mağlup olur. Seri yakalayacağını düşünüyordum zaten. Milli maça kadar tüm maçları kazanabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.

"SIKLET FARKI VAR"

Kolay hiçbir maç yok ama kabul edelim sıklet farkı var. uzun yıllardır olmadığı gibi taraftarın konsantre olduğunu görüyoruz. Sadece futbolcu, hoca yönetim değil taraftar da öyle. Çekinceleri acaba bu hakem işleri ne olur diyenler var. Burada önemli olan futbolcuların sakin kalması, daha da önemlisi İsmail hocanın sakin kalması gerekiyor.

"EN DEĞERLİSİ TWENTE MAÇI"

Bu takımın geçmiş yıllara göre bu kadar çok transfer yaptığı sezonlar oldu ama tarihinin en güçlü kadrolarından biri yaptığını görmemiştik. En iyi 3 kadrosundan birisi. Sadece 11 olarak değil geniş kadro olarak görelim. 2023-2024 sezonunda en değerli maçı Twente maçı oldu Fenerbahçe'nin.

"İKİSİNİ VERSELER LİGİ ALIRLAR"

Fenerbahçe'nin Avrupa'yı ligden daha geride gördüğünü düşünüyorum ben. İkisini verseler ligi alayım derler. Konferans Ligi'ndeki maçı düşünmüyorlar şuanda mesela.

"ARTIK TUTANIN DA İYİ"

Ronaldo nasıl diyor 'Ayaklarım gittiği yere kadar oynayacağım ve gollerimi atacağım' diye. Dzeko'da aynen öyle diyor. Bugün sahaya çıkan 11 şampiyonluğa oynar söyleyelim. Livakovic ülkesinde her yıl şampiyonluğa oynayan bir karakter olduğunu gösterdi. İlk yarıda çıkardığı top sezonun ilk 10'una girecektir. Artık tutanın da iyi. Aç santraforun da var. Bu da seni sezon başından beri 12'de 12 yaptırıyor.

"İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE 6-7 MAÇ OYNAYACAKLAR"

İsmail hoca oyunun son bölümünde kritik deplasmandayım dedi ki, 3 kritik uçakla gittiğim deplasmandan döndüm. 9 Kasım'a kadar İstanbul'da 6-7 maç oynayacaklar.

"FRED, MODA'DA DOĞMUŞ GİBİ"

Ben Anadolu takımını çalıştıran hoca olsam üç büyüklerden gelecek oyuncuları iyi araştırıp alırım. Fred, Moda'da doğup Fenerbahçe'ye gelmiş gibi oynuyor. Hala 20 yaşındaki genç oyuncu gibi kendisini ıspatlamak için oynuyorumuş gibi.

"HAKEMLER DE ÇOK RAHAT"

Fenerbahçe 5 maç yaptı ligde ve 4'ünü tek farklı kazandı. Tıpkı Galatasaray'ın da geçen sezon yaptığı gibi. İsmail hocaya helal olsun iyi işler yapıyor. Hakemler de çok rahat Fenerbahçe maçları yönetiyor artık."

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Alanya maçı sonrası Fenerbahçe kehaneti! Direkt rakam verdi - Son Dakika


Son Dakika
09:32 Rıdvan Dilmen'den Alanya maçı sonrası Fenerbahçe kehaneti! Direkt rakam verdi
09:25 Yıl sonu enflasyon tahminine göre tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli zammı için masadaki son rakamlar
09:10 MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Sefa oldu
09:06 4 kişinin öldüğü kanlı saldırı sonrası Kosova'da kontrol sağlandı
08:57 "Elime bir CD geçti" diyen Ahmet Çakar'dan Türk futboluna bomba gibi düşen sözler
08:52 Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti ikinci kez bebek bekliyor
08:55 Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
08:35 Terör örgütüne ağır darbe! Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
08:27 Borsa İstanbul'da açılış seansıyla ilgili yeni kararlar bugün yürürlüğe giriyor
08:23 Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek an! Adana Demir'in futbol direktörü, futbolcusunun üzerine yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 09:56:16. #1.11#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den Alanya maçı sonrası Fenerbahçe kehaneti! Direkt rakam verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement