Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri

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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'ye Talisca'nın transferinin bu şartlarda doğru olmadığını belirten Dilmen, ''Talisca'nın transferinin bu şartlarda doğru olmadığını düşünüyorum. Şu iki aydır oynamayan oyuncu ve 2 tane formda olan forvet oyuncusunun da olduğu ortamda mantıklı değil'' dedi.

20.01.2025 09:00
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Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 4-0 sarı-lacivertlilerin kazandığı Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"EN-NESYRI 30 GOL ATAR"

"En-Nesyri her maç oynasın, Türkiye ve Avrupa dahil 30 gol atar. Çok istekli ve her zaman pozisyona giriyor. Jose Mourinho'nun tamamen skora göre değişiklik yaptığını görüyorum. Jose Mourinho'nun yüzde 90 oyunu iyi okuduğunu görüyorum. Oyuncu tercihlerine ayrı bakmak lazım. 11'e 11 de olsa Fenerbahçe bu duvarı aşardı. Mourinho'nun elinde sihirli anahtarlar var. Tadic'i oyuna soktu. O da çat diye kapıyı açtı. Mourinho bu maçta nasıl olsa kazanırım, bir şey deneyeyim dedi. Fenerbahçe bundan sonra çift forvet oynamaya devam edecek"

Karşılaşmadaki hakemler kararları hakkında konuşan Dilmen, "Hakem kendinden emin bir şekilde VAR hakemini beklemeden kırmızı kartı çıkarttı. Yaralayacı hareketi gördü. Cenk'in golünde penaltıyı gördü, avantajı oynattığını gösterdi. VAR hakemiyle, Halil Umut Meler arasında uyum olduğunu gördüm. Hakemle ilgili bir sıkıntı yaşamadı Fenerbahçe. Oynatmaya çalışan bir hakem vardı."

"PUANLAR KAFA KAFAYA GİTMİYOR"

"Puanlar kafa kafaya gitmiyor. Evet Fenerbahçe 6 puana düşürdü. 55 gole katkı sağlayan oyuncuları benim söylemem önemli değil, Jose Mourinho söyledi. Geç kaldı aslında. Onun da sebeplerini söyledim. Saint-Maximin vardı. En-Nesyri ben bu takımda nasıl yedek kalıyorum diyordur."

"FENERBAHÇE ALIRSA BİR ADIM ÖNE GEÇER"

Anderson Talisca hakkında konuşan Dilmen, "Talisca'yı Fenerbahçe alırsa şampiyonlukta bir adım öne geçer diye düşünüyordum. Şimdi 2 aydır oynamıyor. Fred'in önünde bu takımda Talisca'yla birlikte 5 forvetle oynayamazsınız. Talisca'nın transferinin bu şartlarda doğru olmadığını düşünüyorum. Şu iki aydır oynamayan oyuncu ve 2 tane formda olan forvet oyuncusunun da olduğu ortamda mantıklı değil. Dzeko'nun Talisca'dan daha iyi asistçi özelliği de var"

Rıdvan Dilmen\'den çok konuşulacak Talisca sözleri

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    bitmiş taliscayı getirip cebe para indirmek istiyolar hala anlamadınızmı yoluyolar fenerbahçeyi 11 7 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Dönerbahçe ye gelsin sakat ayağına yatsın yesin kulübün paralarını 5 7 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bencede talisca hata olur.. sezon başında olur belki 4 3 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    sadece Lig olarak düşünmemek lazım Üç kulvarda giden bir takım için gerekiyor 4 2 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    futbolcudan anlamayan rıdvan sen futbolcudan anlamazsın bunu ğördük. talisca şart gelmeli hemde hemen forvet arkası olarak , mal rıdvan o forvet degil işte senin futbol bilgin bu kadar. 1 4 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    hadi ordan sen konuşma bir kere futbolcudan anlamayan adam. 1 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    kazma adam daha önce bu transfere sen olumlu diyordun Aziz kalsın taliskayı fenere kakalıyorlardı 1 2 Yanıtla
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