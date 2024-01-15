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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi tarihi zaferin eşiğinde görüyor: Aston Villa ile final oynar - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi tarihi zaferin eşiğinde görüyor: Aston Villa ile final oynar

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'yi tek golle geçtiği mücadeleyi Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin, Konferans Ligi'nde final oynayabileceğini belirten Dilmen, ''Konferans Ligi'nde favori olarak Aston Villa ve Fenerbahçe'yi görüyorum ben. Hatta Fiorentina'yı da seyrettim ben bence Aston Villa-Fenerbahçe finali olacaktır.'' dedi.

15.01.2024 - 09:11,  Güncelleme: 09:51
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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Nefes kesen karşılaşmayı TV8.5 ekranlarında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Dilmen, sarı-lacivertlilerin, Avrupa Konferans Ligi'nde Aston Villa ile final oynayacağı kehanetinde bulundu.

"ASTON VILLA-FENERBAHÇE FİNALİ OLACAKTIR"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Bu kadro ile Atina'da Konferans Ligi finaline gidebilirsiniz. Mayıs ayından bir anda 3 kupa ile çıkabilirsiniz. Konferans Ligi'nde favori olarak Aston Villa ve Fenerbahçe'yi görüyorum ben. Hatta Fiorentina'yı da seyrettim ben bence Aston Villa-Fenerbahçe finali olacaktır. Uzun yıllardır bu kadar geniş ve kaliteli takım görmedim." ifadelerini kullandı.

Dilmen'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"7-1'LİK MAÇTAN DAHA DEĞERLİ GÖRÜYORUM"

"Fenerbahçe çok değerli bir üç puan aldı. Bu maçı 7-1'lik maçtan daha değerli görüyorum. Galatasaray Sivas'ta puan kaybetti. Kaybetmemesi gereken deplasman maçları bunlar. Fenerbahçe sezon başından itibaren transferleri yüzde 70'e kadar kendisi yapıyordu. Jesus başarısız gitmedi ama İsmail Kartal ile iyi bir kadro kurdu.

"İSMAİL KARTAL BÜTÜN TARAFTARLARIN GÖNLÜNDEKİNİ YAPTI"

İsmail Kartal herkesin beklediği şeyi yaptı. Batshuayi'yi sokarak 4 forvete döndü. İsmail Kartal ben Galatasaray ile puan puana kalmak istemiyorum dedi ve bugün cesur kararlar aldı. Bütün taraftarların gönlündekini yaptı İsmail Kartal.

"TAM ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN TEKNİK ADAM HAMLESİ"

Batshuayi'yi sokmamış olsa İrfan Can bu kafaları atamazdı. Bir tavsiyem olsun Tadic'i oturt İrfan'ı oynat. Tadic'i konuşarak da halledebilirsin. Değişikliklerle tamamen ofansif oynamaya başladı Fenerbahçe. İsmail Kartal'ın hamlesi tam şampiyonluğa oynayan bir teknik adam hamlesi oldu. Yapması gerekiyordu ve mükemmel bir hamle yaptı.

"ALİ BEY GEMİLERİ YAKTI"

Fenerbahçe'de bu sezon Ali Bey gemileri yaktı. Rakipleri henüz transfer yapmamışken siz iki tane hazır oyuncu getiriyorsunuz. Bu yıl o yıl değil, tasarruf yılı değil dedi. Yabancı oyuncuların birkaç tanesi muhtemelen gidecektir ama onlarla yolları ayırmadan 2 oyuncu getiriyorsun. Ali Koç, 5,5 yıl önce başkan oldu ama ilk kez bu yılı kendi yılı olarak görüyor.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe\'yi tarihi zaferin eşiğinde görüyor: Aston Villa ile final oynar
YORUMLAR (3)
  • Nihat Tunahan: Ya hep aynı hikaye hemen gaz ver. İki mağlubiyet olsa bu seferde of püf. Boş eleştiri. Bırak bir takım oynasın görelim. Yanıtla 15 5
  • Oktay KUŞÇU: Ziyaaaa ne içtin sen güzel kafa yapmış :) Fener antepi sdk zoruyla yendi bir sürü pozisyon verdi Avrupa'da ki iyi takımlar fenerin içinden geçerler. Avrupa takımları dandik anadolu takımlarına benzemezler. Fener ancak anadolu takımlarını yener. Fiorentina dediğin takım feneri patates eder. Yanıtla 7 7
  • fehmi gullu: Gözlüklerini değiştir ridvan Yanıtla 4 10

Rıdvan Dilmen, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi tarihi zaferin eşiğinde görüyor: Aston Villa ile final oynar - Son Dakika
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