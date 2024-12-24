Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtan Mourinho kehaneti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtan Mourinho kehaneti

Geniş Video İzle

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında ilginç bir açıklamada bulundu. Dilmen, sarı-lacivertli takımın Portekizli çalıştırıcıya zaman tanıması gerektiğini ve Mourinho'nun kalması halinde seneye Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğini belirtti.

24.12.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho'nun takımda tutulması gerektiğini savunan Dilmen, Portekizli teknik adamın seneye Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğini aktardı.

Dilmen, "Ben Fenerbahçe olsam hiç "Mourinho gidecek" falan demem, hiç mevzusunu yapmam. Bu hoca, Aykut Kocaman ve İsmail Kartalgillerden" şeklinde konuştu.

"İDDİA EDİYORUM SENEYE ŞAMPİYON YAPAR"

Sözlerine devam eden Dilmen, "Seneye iddia ediyorum çok büyük ihtimalle şampiyon yapar. Ama sabır gösterilirse. Şu anda o hissi alıyor muyum? Almıyorum ama oynatmak ya da yapmak istediklerini anlıyorum" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen\'den Fenerbahçelileri çıldırtan Mourinho kehaneti

Rıdvan Dilmen, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtan Mourinho kehaneti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    önümüzde 3 sezona BEŞİKTAŞ Ambargo koyacak şampiyonluklar bizim kupalar bizim olucak yetermi tabiki yetmez bir de yanına avrupadan kupa alacağız GELİYORUZ 2 41 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    ŞİKEBAHÇE KLASİK OLAN AÇİKLAMASINI YAPIP EYÜP MAÇİ İÇİN HAKEMLERDEN ŞİKAYET ETMİŞ HAKEMLERİ ZATEN KOÇ SEÇTİ ŞİKAYET HAKKI YOK. DİĞER TARAFTAN SÖZDE TFF BAŞKANİ MAÇTA ATTİĞİ GOÜ İPTAL EDİLEN FAULLE BİR GOL YİYEN EYÜPSPORUN HAKKI YENDİ DİYEBİLECEK Mİ 14 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    doğru tespit 5 6 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Volkan Demirel FENERBAHÇE, nin tek nin Direktörü olur herkes hırdı herkse taktik ve becerisi ile birde camianın içini dışını bilen bir Volkan Demirel gelse ancak sırun ozaman çözülür 5 3 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Bu yıl Aralık ayında lige havlu attı...seneye iyi çalışırsa Şubat yada Marta kadar çekişme devam eder... 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:53:42. #1.12#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtan Mourinho kehaneti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.