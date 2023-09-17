Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için bomba kehanet: İlk 11'deki son maçıydı - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için bomba kehanet: İlk 11'deki son maçıydı

Rıdvan Dilmen\'den Galatasaray\'ın yıldızı için bomba kehanet: İlk 11\'deki son maçıydı
Son Güncelleme: 17.09.2023 17:04

Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 yendiği mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Dilmen sağ kanatta Hakim Ziyech'in formayı alacağını ve Tete'nin ilk 11'de son maçına çıktığını iddia etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadeleyi TV8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Hakim Ziyech'in artık ilk 11'in değişilmez ismi olacağını iddia etti.

"İLK 11'DEKİ SON MAÇIYDI"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Sağ kanatta forma artık Hakim Ziyech'indir. Tete'nin bence, bu ilk 11'deki son maçıydı, bir kez daha söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için bomba kehanet: İlk 11'deki son maçıydı
Tete

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"KEREM'İ KESECEK FUTBOLCU YOK"

Kerem şu an Ferdi'yle birlikte en iyi gelişim gösteren futbolcu. Zaha dönse bile şu anda Kerem'i kesecek Türkiye sınırlarında oyuncu yok.

"İLK 3'E GİREMEZ"

Erden Timur dedi ki, 'Kadromuzda 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında futbolcumuz var.' Ben buna katılmıyorum. Senin kadronda o kadar yıldız yok. Muslera ve Icardi'yi o kategoriye koyarım ama Zaha ve Tete'yi sayamam. Tarihinin en iyi kadrolarından biri olabilir ama ilk 3'e giremez.

"BU HAKEM ÇOK ETKİLİ GELİYOR"

Geçen sezon bu hakem 9 maç yönetmiş. Bugün de taraftardan etkilenmedi, gördüğünü çaldı. Daha 31 yaşında hakem bu. Pozisyonlara yakın, cin gibi, sakin. Bence muazzam maç yönetti. Bu hakem çok etkili geliyor, söylüyorum.

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için bomba kehanet: İlk 11'deki son maçıydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için bomba kehanet: İlk 11'deki son maçıydı - Son Dakika
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