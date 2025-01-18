Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk sözleri - Son Dakika
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Spor

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk sözleri

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Süper Lig'de Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maç sonrası Rıdvan Dilmen, HT Spor'da maçı değerlendirdi. Dilmen, ''2024-2025 sezonunun en büyük sürpriz sonucu oldu. Futbol böyle. Galatasaray puan da kaybedecek. Benim hesaplarıma göre 90 puanı alanı rahat şampiyon olacağını düşünüyorum. Geçen seneki gibi 99'ların 102'lerin değil biraz daha aşağısında olabileceğini düşünüyorum'' dedi.

18.01.2025 10:40
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Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirirken şampiyonluk yarışını yorumladı.

"SEZONUN EN BÜYÜK SÜRPRİZ SONUCU OLDU"

Maçın ardından HT Spor'da konuşan Dilmen, "2024-2025 sezonunun en büyük sürpriz sonucu oldu. Bunun altını çizmekte fayda var. Açıkçası ben de dahil herkes Galatasaray'ın hanesine 3 puan yazmıştı. En az 7-8 tane net gol pozisyonu var. Hatayspor kongreye gitti ve Murat Şahin'le yeni bir başlangıç yaptı, direnç göstermek isteyecekti" dedi.

Şampiyonluk yarışına değinen Dilmen, "Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin de hesapları Galatasaray'ın puan kaybı üzerineydi ama bu maç değil bence. Beklenmedik puan kaybı da yarınki Adana Demirspor maçını en az dört farklı galibiyete götüreceğinin göstergesi oldu. Son iki haftadır 11 puan geriden gelen bir Fenerbahçe'den 22:00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak" ifadelerini kullandı.

"90 PUANI ALAN RAHAT ŞAMPİYON OLUR"

Dilmen ayrıca, "Futbol böyle. Galatasaray puan da kaybedecek. Benim hesaplarıma göre 90 puanı alanı rahat şampiyon olacağını düşünüyorum. Geçen seneki gibi 99'ların 102'lerin değil biraz daha aşağısında olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Rıdvan Dilmen\'den Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk sözleri

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ şampiyon olamıyorsa bu sene fenerbahçe şampiyon olsun 214 118 Yanıtla
  • ferhat eser:
    süperligin son 3 sezonu incekensin 5sarayın tüm kupalarına savcılık el koyar 5sarayı küme düşürürler 218 105 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe gavatsaray dah ilk maçtan puan kaybetti gorecez bakalım ;) 112 79 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Serkan yalcin annen de dün gece öyle diyordu susturdum 25 102 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhat eser köpeklerin duası kabul olmaz 42 78 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çocukluk aşkımsın söz şampiyon olacaz ya annenle kutlicam ona Fenerbahçe forması giydiecem 75 24 Yanıtla
  • Semih göktay:
    8tasli Ferhat bugün samsun dan fark yiceniz bakalım konuşa bilen mi 20 59 Yanıtla
  • Alper006 :
    Rıdvan neyi yorumlamış anlayan varmı Galatasaray yendiğinde pozisyonları tek tek irdeleyen Rıdvan Dilmen bu maçtaki pozisyonlara yorumun nedir bekliyoruz verilmeyen penaltı yada kartlar varmı yok mu 26 11 Yanıtla
  • Yusuf Doğrucu:
    Sen bir sus artık ... sen ne zaman yorum yapmaya başlasan FB'nin işi rast gitmiyor. 16 19 Yanıtla
  • Mnys 87:
    boş 10 3 Yanıtla
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