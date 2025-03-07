Rıdvan Dilmen'den Mourinho'ya olay sözler - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'den Mourinho'ya olay sözler

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 yenilmesi sonrası yorumcu Rıdvan Dilmen, Mourinho'ya ağır eleştirilerde bulundu. Dilmen, Mourinho'nun maç analizini ve takımın oyun tarzını eleştirerek, "Jose Mourinho teknik olarak saçmaladı. Avrupa kupalarında bu kadar pozisyon verdiği maç var mı? Sizin elinizde 2 tane pivot santrfor var. Bu maçlarda kesinlikle kenara inmeniz lazım" dedi.

07.03.2025 09:55  Güncelleme: 10:09
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında ağırladığı İskoç takımı Rangers'a 3-1 yenildi. Maçın ardından Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

"BU ŞEKİLDE OYNAYAMAZ"

Dilmen, "Maç 2-1'ken tur şansın devam ediyor henüz. Rangerslı oyuncu sürdü, sürdü, sürdü gol yaptı. Mourinho maç öncesi kontra atakta tehlikeli olduğunu söyledi rakibinin. Bu antrenör bunu görüyorsa, bu şekilde oynayamaz! Analizi doğru ve bunun da karşılığında 5-6 pozisyon veriyorsa, üstüne bunlardan da ders çıkarmayıp böylesine dramatik bir gol yiyemez Mourinho'nun takımı. 3. gol tam skandal golü. 2. maçta bu golü yesen tamam derim. Hoca ne yapsın derim. Kostic koşu yapmaktan yoruldu, gelemez hale geldi. 3-5-2'yi tersten oynamak denir buna. 2-1'ken ben Tadic'i çıkarırım. Fenerbahçe'nin bu gol kaçar mı dediği 2 tane pozisyon söyleyin bana bu maçtan. Hop şişir, hop şişir. Duran toptan Djiku'yla golü buluyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Fenerbahçe 75'e kadar 2-1 mağlupken ve bu kadroyla niye korner atamaz?" dedi.

"SAÇMALADI"

Jose Mourinho'ya sert çıkan Dilmen, "Şişirilen toplar da işlerine geldi. İki tane ayrı yarı izledim Fenerbahçe'yi. Jose Mourinho teknik olarak saçmaladı. Avrupa kupalarında bu kadar pozisyon verdiği maç var mı? Sizin elinizde 2 tane pivot santrfor var. Bu maçlarda kesinlikle kenara inmeniz lazım, bu oyuncuları bulabilmek için. Rekora yakın orta yapmıştır Fenerbahçe ama rakip hep uzaklaştırmıştır. Çünkü ortaların çoğu piyango ortasıydı" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen\'den Mourinho\'ya olay sözler

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Mourinho'ya olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • VURKAÇOĞLU:
    Baştada söylemişti Fener Avrupa standartları altında bir takım diye Mourhino hedefi Galatasarayın önüne geçmek ve ligte şampiyon olup valizi toplayıp kaçmak. 30 5 Yanıtla
  • Behzat:
    vala yıllardır fener beni kahretti şimdi çocuklarim kahroluyor. 26 2 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    Ferhat eser diye bir yaratık vardı çoktan beri görünmüyor nerede olduğunu bilen var mı 13 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ferhat o.c geberdi herlde dualarımızı kabul oldu 2 1 Yanıtla
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