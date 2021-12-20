Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile anlaştı mı? Pereira'nın ayrılmasıyla bu soruya cevap verdi

Sarı-Lacivertliler'de beklenen gelişme yaşandı. Fenerbahçe, sezon başında göreve getirdiği Vitor Pereira'nın görevine son verdi. Ayrılığın devre arası yaşanması bekleniyordu ancak Beşiktaş maçından bir gün sonra görevine son verildi.

İDDİALARI YALANLADI

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başkan Ali Koç'la görüştüğü ve görev alacağı iddialarını jet hızıyla yalanladı.

"FENERBAHÇELİ KALACAĞIM"

Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında Başkanımız Sayın Ali Koç'un şahsıma Sportif Direktörlük teklif ettiği yönünde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Çubuklu formamızı gururla taşıyan sporcu olarak ömrümün sonuna kadar Fenerbahçe taraftarı kalacağım" açıklamasıyla bu defteri tamamamen kapattı.