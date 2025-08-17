Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor? - Son Dakika
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor?

17.08.2025 00:51
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak isyan etti. Taktiği eleştiren Rıdvan Dilmen, ''Göztepe 10 kişi kalınca Yusuf ve Fred'i çıkaracaksın! Öne 2 çizgi kanat oyuncusu alıp 4-2-4'e dönüp çizgilere inip keseceksin santrforlara! Bunu yapmak bu kadar mı zor?'' dedi.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 2. haftasında 0-0 sona eren Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

MAÇ SONUNDA İSYAN ETTİ

Sosyal medya hesabından maçla ilgili paylaşım yapan Rıdvan Dilmen, Jose Mourinho'nun oyuna yaptığı hamleleri eleştirerek isyan etti.

''BU KADAR MI ZOR?''

Rıdvan Dilmen yaptığı paylaşımda, "Göztepe 10 kişi kalınca Yusuf ve Fred'i çıkaracaksın! Öne 2 çizgi kanat oyuncusu alıp 4-2-4'e dönüp çizgilere inip keseceksin santrforlara! Bunu yapmak bu kadar mı zor? Oğuz'u sağ öne! İrfan Can'ı sol öne koyup! Orta sahada 2 kişi yeterli!! Ki! Kapanan takımı kenarlara inip açacaksın.'' ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
