Rıdvan Dilmen derbi sonrası hakemleri ateşe attı: Hiçbiri güven altında değil - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen derbi sonrası hakemleri ateşe attı: Hiçbiri güven altında değil

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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrası hakemler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk hakemlerinin baskı altında olduğunu belirten Dilmen, ''Hakemlerde şunu görüyorum Arda Kardeşler'den bağımsız söylüyorum bunu. Tavşanlara far tutarlar... Hiçbiri güven altında değil'' dedi.

29.10.2024 11:21
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dün akşam oynanan ve 2-1 sona eren Galatasaray- Beşiktaş derbisine sahne oldu. Sarı-kırmızılıların kazandığı mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen hakemler hakkında açıklamalarda bulundu.

''HAKEMLER GÜVEN ALTINDA DEĞİL''

Dilmen, "Hakemlerde şunu görüyorum Arda Kardeşler'den bağımsız söylüyorum bunu. Tavşanlara far tutarlar... Hiçbiri güven altında değil. Ben bu konuda hiç konuşmadım bugüne kadar. Bu işe de girmek istemiyorum. Konuşmak da istemiyorum bir şey olmuyor sonuçta. Bence TFF Başkanı İbrahim Bey, seçim vaatlerinden birisi, "Bundan sonra hakemlerden siz değil, ben hesap soracağım. Sonra Trabzonspor başkanıyken, olaylı maçtan sonra ki olay kapandı. Ali Bey ile sonra barıştılar. Oradaki aktif hakem, devam eden hakemleri gönderdi. İntikamla olmaz. Nasıl Ali Bey ile ilişkileri düzeldi" ifadelerini kullandı.

''YABANCI VAR HAKEMİ GELMELİ"

Yabancı VAR hakemlerinin gelmesi gerektiğini savunan Dilmen, "Bir hakem FIFA adayıyken o hakemi hemen aldılar geriye.Şimdi o çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Acun Ilıcalı'ya katılıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aleyhine olacaktır bu. Yabancı VAR hakemi 2-3 sene gelmeli en azından. Çocuklar güvenini kaybetti bence. Bu işin düzelmeyeceğine emin olalım" dedi.

Rıdvan Dilmen derbi sonrası hakemleri ateşe attı: Hiçbiri güven altında değil

Arda Kardeşler, Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen derbi sonrası hakemleri ateşe attı: Hiçbiri güven altında değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Emin Erol:
    Rıdvan saçmalama hepsi fetonun güveninde hepsi fetonun kollarının altında hakemler Galatasarayı kollamak için herşeyi yapıyor bu federasyon da yaramaz Galatasaray iki pozisyon da faul yoktu bedava faullerle duram toptan gol kazandılar tüm maçları şaibeli korkmayın söyleyin Galatasaray hak etmeden bedava maç kazanıyor diye götün yiyorsa doğruları söyle 33 44 Yanıtla
    Ali Arat:
    emin erol sen buraya fazlasin kardes hadi kopru altina nasss 0 0
    Özgür Çelik:
    boş yapma oe di. 0 0
    Ferhat boş eser:
    yenerken hakem iyi yenilirken kötü aglaklar sizi yaaaa 0 0
  • Fırat Pugar:
    Yenilmek hazmetmek zor tabiii 26 33 Yanıtla
  • Mehmet Kelleci:
    şeytan işin gücün kaos yaratmak ordan besleniyonuz 29 27 Yanıtla
    Emrah Aytekin:
    Galatasaraylısın! 0 0
  • Mehmet Menteş:
    SONUNA KADAR RIDAN HOCANIN DEDİKLERİNE KATILIYORUM ÇOK DOĞRU TESPİT HOCAM 29 21 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BUNU ALİ KOÇ'A SOR 26 18 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    NEDEN GÜVEN ALTINDA DEĞİL ALİ KOÇ'A SOR BAKALIM 22 21 Yanıtla
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