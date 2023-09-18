Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki görüntüye şaştı kaldı: Çok az gördüm

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların maça hiç hazırlanmadığını söyledi.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN KONSANTRASYONU SIFIR"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı transferler Beşiktaş'ta moralleri bozdu. İte kaka gidiyordu takım ama bir yerde durdular işte. Beşiktaş'ı bu kadar umursamaz şekilde çok az gördüm. Şenol Güneş'in de bu maça konsantrasyonu sıfır, hiç hazırlanmamış maça." ifadelerini kullandı.