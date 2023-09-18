Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki görüntüye şaştı kaldı: Çok az gördüm - Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki görüntüye şaştı kaldı: Çok az gördüm

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki görüntüye şaştı kaldı: Çok az gördüm
Son Güncelleme: 18.09.2023 00:08

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların oyundan kopuk olduğunu belirtti. Dilmen yaptığı yorumda, ''Beşiktaş'ı bu kadar umursamaz şekilde çok az gördüm. Şenol Güneş'in de bu maça konsantrasyonu sıfır, hiç hazırlanmamış maça.'' dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların maça hiç hazırlanmadığını söyledi.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN KONSANTRASYONU SIFIR"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı transferler Beşiktaş'ta moralleri bozdu. İte kaka gidiyordu takım ama bir yerde durdular işte. Beşiktaş'ı bu kadar umursamaz şekilde çok az gördüm. Şenol Güneş'in de bu maça konsantrasyonu sıfır, hiç hazırlanmamış maça." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki görüntüye şaştı kaldı: Çok az gördüm - Son Dakika


Son Dakika
00:04 Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki görüntüye şaştı kaldı: Çok az gördüm
23:37 Şenol Güneş, Trabzonspor hezimetini tek bir nedene bağladı: Yavaş oynadık
23:11 Deprem bölgesinde korkutan görüntü: Musluklardan su yerine canlı canlı kurtçuk akıyor
23:00 Rosier boğazına yapışmıştı! İşte Bakasetas'ın boynunun son hali
22:39 Elon Musk'ın Starlink uyduları yine aynı şehrimizden geçti
22:33 Kocaeli'de kanser hastası kadın ile annesi 2 saat arayla hayatını kaybetti
22:22 Trabzon'da Şenol Güneş'e olay tezahürat! Sko 3-0 olunca tüm stadı inlettiler
22:21 Anadolu Otoyolu'nda 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programında neler var! Herkes, Elon Musk'la yapacağı görüşmeye kilitlendi
21:57 Son Dakika: Fırtına farka koştu! Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3 golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 00:38:47. #1.12#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki görüntüye şaştı kaldı: Çok az gördüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement