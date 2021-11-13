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Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz - Son Dakika

Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz

13.11.2021 22:48
Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz

Rıdvan Yılmaz, "Norveç sanırım önce bir gol attı ve ofsayt oldu.

Rıdvan Yılmaz, "Norveç sanırım önce bir gol attı ve ofsayt oldu. Burak ağabey kenardan git git diye bağırıyordu. Ben 1-0 kazandılar zannediyordum ama 0-0 bitmiş. Bizim için çok güzel oldu. Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz. İnşallah aynı şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, kendi sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2'nci yarıda görev alan ve yaptığı 2 asistle takıma katkı sağlayan Rıdvan Yılmaz, basın toplantısında mücadeleyi kazandırdı. Milli takıma ilk kez dönemde heyecanlı olduğunu ifade eden Rıdvan Yılmaz, "Şenol hoca zamanında A Milli takıma ilk kez gelmiştim. Tabii ki ilk başta heyecanım vardı. Burada zaman geçirdikçe heyecanımı yendim" diye konuştu.

"HEPİMİZ ÇOK GURURLUYUZ, MUTLUYUZ"Mücadelenin son dakikalarında Burak Yılmaz'ın kenarda Norveç- Letonya maçını takip etmesi sorulan 20 yaşındaki sol bek, "Norveç sanırım önce bir gol attı ve ofsayt oldu. Burak ağabey kenardan git git diye bağırıyordu. Ben 1-0 kazandılar zannediyordum ama 0-0 bitmiş. Bizim için çok güzel oldu. Son 1 maçımız kaldı. Hocamızın dediğin gibi ayaklarımız yere basarak, sakin şekilde maçı kazanmak istiyoruz. Maçtan sonra soyunma odası çok güzeldi. Abdülkadir ağabey sağ olsun bize Trabzon havası açtı. Onlarla eğlendik. Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz. İnşallah aynı şekilde devam eder" ifadelerini kullandı."KENAN HOCA ATAĞA ÇIKMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'ın tavsiyesi üzerine daha fazla hücuma çıktığını söyleyen Rıdvan Yılmaz, "Oyuna ilk girdiğimde biraz adapte olmam gerekiyordu. O yüzden biraz geride bekledim. Direkt başlarsam daha riskli olabilirdi. Oyuna adapte olduktan sonra Kenan hoca atağa çıkmam gerektiğini söyledi. Onun sayesinde de gerekeni yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Rıdvan Yılmaz, Cebelitarık, Norveç, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz - Son Dakika Spor


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