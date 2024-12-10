Riva'da kritik zirve: Turgut Doman'ın durumu ne olacak? - Son Dakika
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Spor

Riva'da kritik zirve: Turgut Doman'ın durumu ne olacak?

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Sivasspor-Galatasaray maçının son dakikasında yaşanan Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonu sonrası TFF'de hareketli saatler yaşandı. Hedefteki isim Turgut Doman'ın sezon sonuna kadar maç almayacağı, hakemlik kariyerinin bitip bitmeyeceğine ise sezon sonunda karar verileceği öğrenildi.

10.12.2024 10:57
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Sivasspor- Galatasaray maçının son dakikasında yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan Rey Manaj- Barış Alper Yılmaz pozisyonu sonrası TFF'de hareketli saatler yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pazartesi Riva'da buluşarak durum değerlendirmesi yaptı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun, hatalardan dolayı çok rahatsız olduklarını MHK başkanına bildirdiği öğrenildi. MHK Başkanı Gündoğdu da soruşturma açıldığını, bu maçla ilgili tüm detayların öğrenilmesi sonrası bir bilgilendirme yapacağını ifade etti.

SEZON SONUNDA KARAR VERİLECEK

Hedefteki isim Turgut Doman'ın sezon sonuna kadar maç almayacağı, hakemlik kariyerinin bitip bitmeyeceğine ise sezon sonunda karar verileceği öğrenildi. Ayrıca Gündoğdu, hem VAR hakemi Alper Çetin hem de Doman ile görüştü.

Riva\'da kritik zirve: Turgut Doman\'ın durumu ne olacak?

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Riva'da kritik zirve: Turgut Doman'ın durumu ne olacak? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Galatasaray Yine Ağlıyor 4 19 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Çelikk denen gevşek senin ne olduğun belli değil sana da bir nick ismi mi açalım Fehat eser gibi oe 15 1 Yanıtla
  • Jesus Yıldız:
    Her galatasaray maçına bunu versinler 3 10 Yanıtla
  • Emin Erol:
    o zaman Galatasaray ın 3 puanını silin ilk hafta Hatay maçında gol ofsayt tı açıklandı haketmeden 3 puan aldı Galatasaray 2/1 maçtan galip ayrılmıştı o zaman ya iptal olsun ya 3 puan silinsin 2 5 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    HİÇ BİRŞEY OLMAZ. İT İTİ ISIRMAZ. 2 2 Yanıtla
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