Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu - Son Dakika
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Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, takımda yaşanan krizleri ve Beşiktaş'ın kendi değerlerine vermediği önemi eleştirdi. Ayrıca, Beşiktaş'ın kendisine ve takıma verilen sözleri tutmadığını belirtti.

17.05.2024 16:45  Güncelleme: 17:18
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Beşiktaş'ta bu sezon 42 gün görev yapan Rıza Çalımbay, Kontraspor'da siyah-beyazlılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BU SEZON NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Takımda kaldığı süreci değerlendiren deneyimli antrenör, "Beşiktaş'a gittiğimiz zaman krizli bir yere gittik. Takımda kriz vardı. Bundan öncede Beşiktaş'a gittim, orada da kriz vardı. O zamanda da Beşiktaşlı olduğumuz için hiçbir şey söylemedik, direkt gittik ve görevimizi yaptık. İlkinde çok iyiydim. Namağlup ilerledik, sadece Galatasaray'a yenilmiştik. Ligin ikinci yarısında gitmiştim ve ligin ikinci yarısını lider bitirmiştik. Bu sezon tabii ki ben de ne olduğunu anlamadım. Çok üzüldüğüm ve unutamayacağım bir gün oldu. Ben oraya para için gitmedim. Beni çağırdılar ve gittim. Oraya gittiğimde olay farklı yerlere geldi. Futbol içinde her şey olabilir ama orada çok kırılıp üzüldüğüm şeyler var. Beşiktaş, diğer takımlar gibi kendi değerleri olan insanlara değer vermiyor. Onların arkasında olmuyor" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI"

Yaşananları Beşikyaş'a yakıştırmadığınıBeşiktaş camiasına yakışmadı. Ben olmuşum ya da bir başkası olsun kimseye yakışmaz. Böyle bir davranış olmamalıydı. Biz Beşiktaşlılarla devam edeceğiz diye söz verdiyseniz onu yapacaksınız. Ben ayrılmadan önce Lugano ile maç yaptık, yendik, geldik. En üzüldüğüm şey de ben maçtayken benim arkamdan tebligat gönderiyorlar. Bir takıma gidiyorsanız bir takımı 15 gün içinde istediğiniz seviyeye getiremezsiniz. Biz Beşiktaş'a gidip ilk antrenmana çıktığımızda 10'un üstünde sakat vardı. Onlarla çok uğraştık. Siz bize zaman vermez, sabretmezseniz olmaz. Bir antrenöre sabretmeniz gerekiyor. Benden sonra gelen arkadaş var. Benden fazla kaldı. Ben, o zamanı yakalayabilseydim, verdikleri sözü tutsalardı biz orada çok güzel şeyler yapabilirdik. Transfer yapabilirdik. Elimizdeki oyuncularla en iyiyi yapmaya çalıştık" dedi.

Rıza Çalımbay: Beşiktaş\'a yakışmayan bir davranış oldu

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Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunus Uslu: Başlayacağım şu saçma sapan futbol haberlerine . Ulan memleket ne halde bunlarda kendimi bi şey zannediyor . 24 21 Yanıtla
    Numan Koca: Beğenmıyorsan açmasskn kafan calısmıyormu 9 4
  • Bilişim Hurda: Beşiktaş duruşu 6 3 Yanıtla
  • Yasin Kurban: Hocam sende amma yanar dönersin Beşiktaşın ihtiyacı olduğu zaman geldin eyvallah kan uyuşmazlığı oldu 4 4 Yanıtla
  • Ankara null: bayern hoca bulamiyor liverpool bulamiyor bjk bulamamis cokmu :)) 4 2 Yanıtla

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