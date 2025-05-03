Rıza Çalımbay'dan çok konuşulacak sözler: Bu maç hedef maçımız değildi - Son Dakika
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Rıza Çalımbay'dan çok konuşulacak sözler: Bu maç hedef maçımız değildi

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EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçının sonunda açıklamalar yaptı. Rıza Çalımbay, ''Bu maç bizim hedef maçımız değildi, bizim Bodrum FK ile çok önemli bir maçımız var'' dedi.

03.05.2025 21:51  Güncelleme: 22:38
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EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 4-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''KAFAMIZ BODRUMSPOR MAÇINDA''

Rıza Çalımbay maçla ilgili, "Bu maç bizim hedef maçımız değil zaten. Bizim çok önemli bir maçımız var Bodrumspor'la. Bizim amacımız orası. Kafamız, her şeyimiz orada.'' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, ''Bu maçta da istediğimiz şekilde oynayamadık. Maçın başında gol yedik. Ondan sonra Galatasaray'a karşı toparlamak kolay değil. Herkesin kafası öbür maçta. Orası bizim için çok önemli. Orayı geçtiğimiz zaman inşallah toparlayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay\'dan çok konuşulacak sözler: Bu maç hedef maçımız değildi

Rıza Çalımbay, Galatasaray, Sivasspor, Bodrum, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay'dan çok konuşulacak sözler: Bu maç hedef maçımız değildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sergen:
    as takımınla tam efor mücadele ettin, kart sınırındaki adamları fark yemişin hala sahada prese yolluyosun Efkan sakatlandı, Manaj cezalı oldu. anadolu takımları bjkye gsye bileniyosunuz, fb olunca yedek çıkıyosunuz. fb anadolu takımlarından kolay puanlar almasa ilk 10a giremez, ligin üst sıralarındaki takımlara karşı hep mağlubiyet alıyor. 158 9 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    İyi ki hedef maçın değilmiş. haftaya Bodrumla kümede kalma maçın var, fark 4 olmuş Manaj kart sınırında oyundan almadın kart görüp cezalı oldu. fbyle oynasan sahaya bile çıkarmazdın... fbye karşı oynayanların as oyuncuları niyeyse ya cezalı oluyor ya da yedek kulübesinde bekliyor... alışmışsınız bazı şeylere bazı kulüpler... 113 11 Yanıtla
  • Semih:
    koc gsye yatıyo kupa hediye ediyo diye Rıza kaptana laf eden fbliler şaka mı??? Adam fbden daha çok zorladı, sivas en azından isabetli şutlar attı, gol attı. siz onu da yapamıyonuz ya uydurma penaltıdan ya açık ara ofsayt gollerinizi saydırarak gsye gol atabiliyonuz :D 81 2 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    Senin ve senin gibilerin tek hedefi vardır: Her halükarda gsaray in şampiyon olması için ne gerekiyorsa yapmak. Bu kendi takımının ligden düşmesi gerekse bile. 4 69 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Bu ülkede futbol, Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyundur. 7 63 Yanıtla
    Berkehan Karaçay:
    salla 5yıldızlı cikcik 1 4
  • Mustafa Görmüş:
    sizin hedef maçlarınız Fenerbahçe maçları dimi. İnşallah düşersiniz 7 60 Yanıtla
  • erkan zengin:
    satın maçı sonra boş boş konuş 3 54 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Fenerbahçe ile oynarken sanırsın Avrupa kupası finali oynar gibi hırslı istekli çoşkulu. Gs maçı öncesi yaptığı açıklamalar bu bizim için çok önemli bir maç puan yada puanlar almak için mücadele edeceğiz. Şimdi de kalkmış bizim hedef maçımız Bodrum maçı bu maç değildi zaten. İnşallah düşersiniz ve bir daha da çıkamazsınız inşallah denizli gibi. 4 33 Yanıtla
    Osman:
    fenerliler ne oldu size sizin yemediginiz takımısivas yenecek hadem ordan 0 4
  • Osman Ataver:
    Sivas'ın ipini biz cekecegiz onunlar görülecek bir hesabımız var ?? 2 13 Yanıtla
  • ihsan null:
    dedi atom karınca 11 4 Yanıtla
  • Murat Aygün:
    zirvalamis resmen böyle teknik adam mı olur be her maç senin hedefin olmalı 3 2 Yanıtla
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