Rıza Çalımbay ilk sınavına çıkıyor! Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında 11\'ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.
Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.
Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Zaynutdinov, Rebic, Muleka.
RAMS Başakşehir; Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Dennis, Berkay, Emirhan, Serdar, Piatek.
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