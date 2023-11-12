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Rıza Çalımbay ilk sınavına çıkıyor! Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında 11'ler belli oldu - Son Dakika

Rıza Çalımbay ilk sınavına çıkıyor! Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında 11'ler belli oldu

Rıza Çalımbay ilk sınavına çıkıyor! Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında 11\'ler belli oldu
12.11.2023 15:24  - Güncelleme: 15:28

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Zaynutdinov, Rebic, Muleka.

RAMS Başakşehir; Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Dennis, Berkay, Emirhan, Serdar, Piatek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay ilk sınavına çıkıyor! Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıza Çalımbay ilk sınavına çıkıyor! Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında 11'ler belli oldu - Son Dakika
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