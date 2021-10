Rıza Çalımbay: Yemememiz gereken goller yedik

Süper Lig'in 8'inci haftasında Vodafone Park 'ta Beşiktaş 'a konuk olan Demir Grup Sivasspor , karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısında maçı değerlendirdi. Her iki takımın da puana ihtiyacının olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bizim de Beşiktaş'ın da bu maçı kazanması gerekiyordu. 3 puana ihtiyacımız vardı. Tüm tedbirleri aldık ancak yemememiz gereken goller yedik. Bunlar da hep maçtan önce konuştuğumuz şeylerdi. Beşiktaş'ın hücum oyuncuları tehlikeli oyuncular. Kanatları tehlikeli. Kaldı ki golleri de kanatlardan gelen toplarla yedik. Maçın kırılma anı Pedro'nun o topa dokunamaması. Biz her şeyi göze almıştık. Tüm riskleri aldık ancak istediğimiz şeyleri yapamadık. Beşiktaş'a pozisyonlar bırakırsan gol yemen de mağlup olman da normal. Bu maçtan dersler çıkaracağız, tabii ki üzgünüz. Puan ve puanlar için gelmiştik ancak bundan sonrasında da telafi edeceğiz bu kaybı" dedi."İLERİDE İSTEDİĞİMİZ ŞEYLERİ YAPAMADIK"Hücumda istedikleri şeyleri yapamadıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Biz ileride istediğimiz şeyleri yapamadık. Kanatlarımızın oynadığı oyun bu değil. Geçen haftaki maçımız 4-0 bitti ama 7-8 olabilirdi ama bugün girdiğimiz pozisyonları da atamadık. Her şeyi göze almıştık ama hücumda çoğalamadık" şeklinde konuştu.

Öte yandan Çalımbay, Sergen Yalçın'ın oyundan atılmasıyla ilgili olarak ise "Ben Sergen Hoca'nın atılmasını görmedim ama sanırım topa vurdu" diyerek açıklamalarını tamamladı.

- İstanbul