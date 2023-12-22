Beşiktaş'tan ayrılan deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Alanyaspor maçında golde hata yapan Mert Günok'a dün akşam, "Sen nasıl kalecsin?" diyen Çalımbay basın toplantısında Mert Günok'tan özür diledi.
Çalımbay, "Mert kaleci arkadaşımızla ilgili yanlış bir söz söyledim. Maça çok sinirlenmiştim. Belki de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Bize hiç yakışmadı. Mert'e kötü niyetle söylemedim. Alınmasın, etmesin. Çok kariyerli, karakterli bir kaleci. Ondan özür diliyorum. Taraftarlara destekleri için teşekkür ederim. Oyuncu arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.
Son Dakika › Spor › Rıza hoca çark etti! Dün 'Sen nasıl kalecisin?' dediği Mert Günok'tan bugün özür diledi - Son Dakika