Helal olsun sana! Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki bayrağı öptü - Son Dakika
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Spor

Helal olsun sana! Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki bayrağı öptü

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.

13.02.2024 15:21  Güncelleme: 16:24
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Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 130 kiloda milli sporcumuz Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı rakibi Beka Kandelaki'yi mağlup etti ve finale çıktı.

AZERBAYCAN BAYRAĞINI ÖPTÜ

Rıza Kayaalp, müsabaka sonrasında rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.

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Avrupa Şampiyonası'nda 12 kez altın madalya kazanan Kayaalp, bugün finalde bireysel sporcu Sergei Semenov'la mücadele edecek. Milli güreşçimiz Semenov'u da mağlup edip altın madalya alırsa, Rus Aleksandr Karelin'i geçerek 13 şampiyonlukla tek başına rekorun sahibi olacak.

Helal olsun sana! Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki bayrağı öptü
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (4)

  • salihb: Artık iki devletin tek bir devlet olma zamanı geldi . Dünya uçuruma doğru sürüklenirken bizler kenardan izliyoruz sadece. eğer Turan kurulmazsa bozuk para gibi harcarlar bizi 117 7 Yanıtla
  • Uğur RİZE: Helal olsun cok iyi cok güzel bir hareket 80 2 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: çok güzel olması için, Azeri sporcunun da Türk bayrağını öpmesi gerekirdi, tek taraflı hareketler "YALAKALIKTIR" 7 10
  • Selim Kayisi: Salihb, iki devlet birleşirse aliyev cumhurbaşkanı olur. 1 3

Rıza Kayaalp, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Helal olsun sana! Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki bayrağı öptü - Son Dakika


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