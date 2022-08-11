Rize haberi: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, yeni sezonu değerlendirdi - Son Dakika
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Rize haberi: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, yeni sezonu değerlendirdi

11.08.2022 18:09

Rize spor haberi | Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, hem fiziksel hem taktiksel olarak iyi çalıştıklarını, bunun meyvesini de maçlarda alacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, hem fiziksel hem taktiksel olarak iyi çalıştıklarını, bunun meyvesini de maçlarda alacaklarını söyledi.

Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Herkes gibi heyecanlı olduklarını dile getiren Korkmaz, "Bir amacımız ve hedefimiz var. Bunun için de 23 Haziran'dan beri çalışıyoruz." dedi.

Korkmaz, yeni transferler ve geçen sezondan kalan oyuncularla çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hem fiziksel hem taktiksel olarak iyi çalıştık. Bunun meyvesini de maçlarda alacağız. Hedefe ulaşmak için de ligdeki maçları kazanmamız gerekir. Yaptığımız transferlerde bir bölgede eksiğimiz var. İnşallah o transfer de bu hafta gecikmeden gelir. Üzerinde çok durduğumuz için biraz gecikti. Maalesef olmadı. İnşallah bu hafta olur. Hem transferleri tamamlamış hem de lige iyi şekilde girmiş oluruz."

Bu ligde üst seviye bir mücadele olduğunu kaydeden Korkmaz, "O mücadeleyi her rakibimize göstermemiz lazım. Bu mücadeleyi gösteremezseniz istediğiniz hedefe ulaşamazsınız. Bunu yapacağız. Ondan sonra sistem, taktik, teknik ve yetenek gelecek. Bir hedefimiz var, o hedefe de taraftarsız ulaşamayız. Taraftar olmadan olmaz. İnşallah onlar da cumartesi günü stadı doldururlar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Bülent Korkmaz, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize haberi: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, yeni sezonu değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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