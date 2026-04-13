Rize\'de 3 dakikada muhteşem geri dönüş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'unda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor, 2-1'lik skorla kazandı.
Gaziantep FK, 23. dakikada Mohamed Bayo'nun golüyle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Qazim Laçi ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, puanını 36'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Gaziantep FK'nin puanı ise 34'te kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kayserispor'u ağırlayacak.
