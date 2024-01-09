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Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11\'ler belli oldu
09.01.2024 - 18:58,  Güncelleme: 19:02
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert Günok; Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.

Çaykur Rizespor; Gökhan Akkan; Taha Şahin, Emirhan Topçu, Anıl Yaşar, Casper Hojer Nielsen, Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin, Benhur Keser, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Adolfo Gaich.

Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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