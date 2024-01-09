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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş; Mert Günok; Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.
Çaykur Rizespor; Gökhan Akkan; Taha Şahin, Emirhan Topçu, Anıl Yaşar, Casper Hojer Nielsen, Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin, Benhur Keser, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Adolfo Gaich.
Son Dakika › Spor › Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika