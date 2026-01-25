Rizespor'dan sert tepki: Türk futbolunda kara gece - Son Dakika
Rizespor'dan sert tepki: Türk futbolunda kara gece

25.01.2026 22:32
Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu, Corendon Alanyaspor maçı sonrası açıklama yaparak hakem kararlarına tepki koydu. Gösterilen kırmızı karta isyan eden Bakoğlu, Türk futbolu için bir kara gece daha yaşandığını iddia ederek, ''Çaykur Rizespor'a bedel ödetmeye kararlı güruh, yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur. Gün gelir hesap döner." dedi.

Çaykur Rize spor Kulübü Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu, Corendon Alanyaspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

''EŞİNE RASTLANMAYAN KARAR''

Bakoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Senaryo yine aynı Çaykur Rizespor üzerinden hesap sorma hadsizliği. 6. dakikada eşine rastlanmayan bir kırmızı kart kararı; üstelik maçın ilk faul pozisyonunu, bir atlet hızıyla kırmızıya dönüştürme operasyonu." ifadelerini kullandı.

''TÜRK FUTBOLUNDA KARA GECE''

Türk futbolu için bir kara gece daha yaşandığını iddia eden Bakoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"66. dakikada bulduğumuz gole en az Alanyasporlular kadar üzülen maçın orta hakemi yetmezmiş gibi, bu kez VAR hakemi Onur Özütoprak devreye giriyor ve 'Nasılsa gereğini yapar.' diye düşünüp, maçın kalitesini yerle bir ederek orta hakemi VAR'a davet ediyor. Sonrası malum! Sadece Rizespor camiası değil, spor kamuoyu da şaşkın."

Bakoğlu, telefonlarda en çok yazılan cümlenin 'Yine Çaykur Rizespor'a operasyon çekildi.' olduğunu dile getirerek, "Geldiğimiz noktada en belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı. Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor'a bedel ödetmeye kararlı güruh, yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur. Gün gelir hesap döner." değerlendirmesinde bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • t5mtr8nr2w t5mtr8nr2w:
    Ağlamaya başladınız sonunuz ikinci 2 0 Yanıtla
  • Ugur Sonmez Ugur Sonmez:
    fener maçında 2-0 dan 5-2 maç verdiniz be ağzınız açılmadı bir hafta sonra başkanınız fenerin ihalesini aldı 0 0 Yanıtla
  • Dene Mene Dene Mene:
    Hakemler rizenin hakkını yemiştir kabul ederim AMA rizede her fener maçı da ilk yarı öne geç ikici yarı maçı sat raktiğinden vazgeçmeli. Kendisi yapınca haksızlık olmuyor mu? 0 0 Yanıtla
  • 454545 454545:
    Rizenin ofsayt diye verilmeyen ikinci golunde ofsayt yoktu gerçekten hakemler rizenin hakkini yedi yazik 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
