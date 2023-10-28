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Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığı hakkındaki gerçeği söyledi: Beklersek uzun sürebilir - Son Dakika

Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığı hakkındaki gerçeği söyledi: Beklersek uzun sürebilir

Son Güncelleme: 28.10.2023 22:54

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi'nin sağlık durumuna da değinen başarılı teknik adam, ''Beklersek uzun sürebilir. Bireysel idman yapıyor. Maç günleri iğne oluyor. Onun için çok zor ama çok fedakar" dedi.

Ligde son 9 maçını kazanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından takımın yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR RİZESPOR VARDI"

Maça değinen Buruk, "Oyun boyunca önde oynamaya çalıştık. Rizespor da geçiş oyununu uygulamaya çalıştı. Sahalarında maç kaybetmediler, iyi bir Rizespor vardı. Onları da tebrik ederim. Önemli galibiyet. Üst üste 9 oldu, seriye devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça daha rahat çıkacağız. Dinleneceğiz ve hazırlanma şansımız olacak. Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız" dedi.

"SAKATLIĞI UZUN SÜREBİLİR"

Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve iğne olarak maçlara çıkan Icardi hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, "Mauro Icardi iğne olduktan sonra, maçta oynadığı süre önemli değil. Bir fark olmuyor. Beklersek uzun sürebilir. Bireysel idman yapıyor. Maç günleri iğne oluyor. Onun için çok zor ama çok fedakar. Yaptığıyla Galatasaray'ı ve futbolu ne kadar sevdiğini gösteriyor. Milli ara dinlenme fırsatı olacak" ifadelerini kullandı.

Rizespor maçı sonrası konuşan Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığı hakkındaki gerçeği söyledi: Beklersek uzun sürebilir
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığı hakkındaki gerçeği söyledi: Beklersek uzun sürebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığı hakkındaki gerçeği söyledi: Beklersek uzun sürebilir - Son Dakika
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