Rizespor, MKE Ankaragücü'ne hazırlanıyor - Son Dakika
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Rizespor, MKE Ankaragücü'ne hazırlanıyor

Rizespor, MKE Ankaragücü'ne hazırlanıyor

17.02.2021 20:23

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma, koşu, dar alanda pas, şut ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Ligde 5 haftadır galibiyete hasret olan Çaykur Rizespor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçıyla 3 puan hasretine son vermek istiyor. Son olarak kendi sahasında Gaziantep FK Kulübü'nü 3-0'lık sonuçla mağlup eden yeşil mavililer, oynadığı Başakşehir FK, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurum maçlarından sadece 2 puan toplayabildi.


- Rize
Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Rizespor, MKE Ankaragücü'ne hazırlanıyor - Son Dakika


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