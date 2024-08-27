Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç - Son Dakika
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Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç

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Çaykur Rizespor taraftarları, 5-0 biten Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat'a, "Sen bizim kaleye geç, Allah rızası için" şeklinde bir istekte bulundu. Bunun üzerine İrfan Can ise "Olmaz" anlamında başını salladı. Bu ilginç anlar çok konuşuldu.

27.08.2024 14:46
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Trendyol Süper Lig'in 3.haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Gol yağmuruna dönen mücadeleyi Fenerbahçe 5-0 kazandı.

"BİZİM KALEYE GEÇ"

Gecenin şanssız ismi olan Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın yediği goller sonrası ilginç anlar yaşandı. Bir Rizespor taraftarı, maç oynandığı anda Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat'a seslenerek, "Sen bizim kaleye geç, Allah rızası için. Bizim kaleye geç. Vallahi geç" diye bir istekte bulundu.

"OLMAZ"

Bunun üzerine İrfan Can ise "Olmaz" anlamında başını salladı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat\'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Semih ince: 17 yılda rize fb'yi 1 sefer yenmiş. Ondada hocası okan buruk'tu. Anlayana. 12 9 Yanıtla
  • Özer Canaydın: Çok ilginç Milletiz, Seviyorum Türk olmayı çok şükür Türk doğmuşum. 12 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman: Allah'ım affet çok güldüm:)) 9 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Belli mi olur günün birinde belki İrfancan Rizesporda forma giyer.. 4 1 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Fesadiler tarikatı gereksiz yorumlara başlar şimdi 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç - Son Dakika
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