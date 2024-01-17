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Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı - Son Dakika
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Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı

Roma'dan kovulan teknik direktör Jose Mourinho'nun kariyeri boyunca cebine koyduğu tazminatlarla adeta servet kazandı. Portekizli hoca İtalyan ekibine 3 milyon sterlin tazminat alırken toplamda çalıştırdığı kulüplerden ise 85.5 milyon sterlin tazminat kazandı.

17.01.2024 - 13:36,  Güncelleme: 13:55
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Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham'ı çalıştıran teknik direktör Jose Mourinho'nun Roma macerası da sona erdi. İtalyan ekibinden kovulan Portekizli hoca kazandığı toplam tazminat ile ağızları açık bıraktı.

TOTTENHAM'DA VURGUN YAPTI

Jose Mourinho şimdiye dek 2007'de Chelsea'den 18 milyon sterlin, 2013'te Real Madrid'den 17 milyon sterlin, 2015'te tekrar Chelsea'den 12.5 milyon sterlin, 2018'te Manchester United'dan 17 milyon sterlin, 2021'de Tottenham'dan 18 milyon sterlin tazminat alan Jose Mourinho son olarak da Roma'dan 3 milyon sterlin kazandı.

85.5 MİLYON STERLİN KAZANDI

Jose Mourinho, Roma'dan da aldığı tazminatla birlikte şu ana kadar çalıştırdığı takımlarda sadece tazminattan toplam 85.5 milyon sterlini cebine koydu.

Roma\'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: romada heyecanlı bir dönem geçirdim artık enerjimi Çocukluğumun takımı Çatalcaspora Adamak istiyorum şartlar oluşursa Jose Mourinho Yanıtla 1 14
  • Ali Kublay: Portekizliler işi biliyor dünyada en çok futboldan para kazanan millet şişirip şişirip piyasaya sürerler fos çıkınca en kotu UEFA yoluyla paralarını alırlar Galatasaray 19yadinda burumayi o zamana göre yaşına göre ödenen en büyük bonservisle aldı geleceğe yatırım diye şimdi nerde yatıyor bilen yok ben biliyorum paraların ustunde yatıyordu neyse Yanıtla 0 1

Jose Mourinho, Roma, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı - Son Dakika
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