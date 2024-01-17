Roma\'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı

Emekliye yapılan zam konusunda da ters düştüler

Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham'ı çalıştıran teknik direktör Jose Mourinho'nun Roma macerası da sona erdi. İtalyan ekibinden kovulan Portekizli hoca kazandığı toplam tazminat ile ağızları açık bıraktı.

TOTTENHAM'DA VURGUN YAPTI

Jose Mourinho şimdiye dek 2007'de Chelsea'den 18 milyon sterlin, 2013'te Real Madrid'den 17 milyon sterlin, 2015'te tekrar Chelsea'den 12.5 milyon sterlin, 2018'te Manchester United'dan 17 milyon sterlin, 2021'de Tottenham'dan 18 milyon sterlin tazminat alan Jose Mourinho son olarak da Roma'dan 3 milyon sterlin kazandı.

85.5 MİLYON STERLİN KAZANDI

Jose Mourinho, Roma'dan da aldığı tazminatla birlikte şu ana kadar çalıştırdığı takımlarda sadece tazminattan toplam 85.5 milyon sterlini cebine koydu.