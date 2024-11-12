Roma, Montella\'yı transfer etmek istiyor

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İtalya Serie A devi Roma'nın, A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.

SERBEST KALMA MADDESİ BULUNUYOR

Corriere dello Sport'un haberine göre, İtalyan devi Roma'nın teknik direktör adayları arasındaki favori ismi Vincenzo Montella.

TFF ile 2 yıl daha anlaşması bulunan Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunduğu ve Roma'nın bu maddeden yararlanmak istediği belirtildi. İddiaya göre, 6 aylık maaşının TFF'ye ödenmesi şartıyla Montella'nın serbest kalması mümkün.