Roma, Montella'yı transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Roma, Montella'yı transfer etmek istiyor

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Roma'nın, A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek istediği iddia edildi. TFF ile 2 yıl daha anlaşması bulunan Montella'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor ve Roma'nın bu maddeden yararlanmak istediği belirtildi. İddialara göre, 6 aylık maaşının TFF'ye ödenmesi şartıyla Montella'nın serbest kalması mümkün.

12.11.2024 13:48
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İtalya Serie A devi Roma'nın, A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.

SERBEST KALMA MADDESİ BULUNUYOR

Corriere dello Sport'un haberine göre, İtalyan devi Roma'nın teknik direktör adayları arasındaki favori ismi Vincenzo Montella.

TFF ile 2 yıl daha anlaşması bulunan Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunduğu ve Roma'nın bu maddeden yararlanmak istediği belirtildi. İddiaya göre, 6 aylık maaşının TFF'ye ödenmesi şartıyla Montella'nın serbest kalması mümkün.

Roma, Montella\'yı transfer etmek istiyor

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    Yorumlar (6)

  • Koray ERDOGAN:
    Oklar Okan buruğu işaret ediyor 3 15 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    birazdan "Manchester City İsmail Kartal'ı Transfer Rtmek İstiyor" manşeti de düşecek... 5 1 Yanıtla
  • Gipsy King:
    Verin 30 milyon € alin…yilmaz vural zaten hazirda bekliyo… 5 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Transfer etmeyin Başınıza Kalır Gereksiz Şahıs 1 0 Yanıtla
  • MUSAB KURT:
    hemen verin koyun sergeni ! milli takıma milli adam şart nokta net. 0 1 Yanıtla
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