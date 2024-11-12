İtalya Serie A devi Roma'nın, A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.
Corriere dello Sport'un haberine göre, İtalyan devi Roma'nın teknik direktör adayları arasındaki favori ismi Vincenzo Montella.
TFF ile 2 yıl daha anlaşması bulunan Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunduğu ve Roma'nın bu maddeden yararlanmak istediği belirtildi. İddiaya göre, 6 aylık maaşının TFF'ye ödenmesi şartıyla Montella'nın serbest kalması mümkün.
Son Dakika › Spor › Roma, Montella'yı transfer etmek istiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)