Roman Abramovich'e şok: İngiltere'deki varlıkları donduruldu - Son Dakika

İngiliz hükümeti, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi olan Roman Abramovich 'in İngiltere'deki varlıklarını dondurma kararı aldı. Hükümet aldığı bu kararın gerekçesi olarak ise Abramovich'in, Ukrayna 'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlarının olmasını gösterdi.Chelsea'nin sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich, 2 Mart tarihinde yaptığı açıklamada İngiliz kulübünü satma kararı aldığını açıkladı. Bu karar doğrultusunda satıştan elde edilecek gelirin ise Ukrayna'da savaş mağdurları için kurulacak bir vakfa bağışlanacağını belirtti. Ancak İngiliz hükümeti, bugün aldığı kararlar doğrultusunda Putin yanlısı olduğu düşünülen ve aralarında Roman Abramovich'in de bulunduğu 7 kişiye yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu doğrultuda Rus iş insanının İngiltere'deki mal varlıkları donduruldu ve Abramovich'e seyahat yasağı getirilmesine hükmedildi. Alınan karar doğrultusunda Chelsea Kulübü'nün satışı da şu aşamada ciddi bir belirsizliğe dönüştü. Birleşik Krallık Hükümeti Dijital, Kültür, Medya ve Spor Dairesi Sekreteri Nadine Dorries yaptığı açıklamada, Chelsea Kulübü'nü koruma adına bu kararın alındığını belirterek futbol kulüplerinin kültürel bir varlık olduğunu ve toplumun temel taşlarından biri olarak görüldüğünü vurguladı.CHELSEA'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

İngiliz hükümetinin Roman Abramovich'in mal varlıklarını dondurma kararı almasının ardından bu durumun Chelsea'ye de olumsuz anlamda birçok etkisi olacak. Hükümet, alınan kararlar doğrultusunda İngiliz kulübüne özel bir lisans verileceğini açıkladı. Bu doğrultuda, Chelsea maçlarını oynamaya devam edecek, personel ödemeleri sürecek ve sezonluk bilet sahipleri maçlara giriş yapabilecek. Ancak kulüp, iç saha ve deplasman maçları için bilet satışı yapamayacak. Ayrıca kulüp, herhangi bir mal varlığı satışı gerçekleştiremeyecek. Chelsea, hükümetin aldığı karar doğrultusunda oyuncu transferi de yapamayacak ve herhangi bir oyuncusu ile yeni bir sözleşme de imzalayamayacak. Bu durumda, İngiliz kulübünün sene sonu sözleşmesi sona erecek olan Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger ve Andreas Christiensen ile yeni sözleşme imzalamak için resmi bir girişimde bulunamayacak. Hükümetin kulüp için aldığı bu kararlar, 10 Mart tarihinde yürürlüğe girecek ve 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Hükümet, bu kararların geçerlilik tarihini herhangi bir zamanda değiştirebilir, iptal edebilir ya da askıya alabilir.

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