Romelu Lukaku geri döndü! Chelsea'nin 113 milyon euro ödediği golcü yeniden Inter'de

2020-2021 sezonunda İtalya Serie A'da Inter'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Romelu Lukaku, 113 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Belçikalı golcü, Milano ekibine kiralık olarak yeniden döndü.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI OLMUŞTU

Sağlık kontrollerinden geçen Romelu Lukaku'nun resmi sözleşmeye imza attığı Inter, sosyal medya hesabından duyurdu. Daha önce 2019-2021 yılları arasında da Inter forması giyen Lukaku, o dönem İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetiminde kazanılan Serie A şampiyonluğunun baş aktörlerinden biri olmuştu.

TUCHEL İLE SORUN YAŞADI

Geçtiğimiz sezon ise Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel ile problemler yaşayan ve Inter'e dönmek istediğini her fırsatta dile getiren Lukaku, İngiliz ekibinde çıktığı 44 maçta, 15 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.