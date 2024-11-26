Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı

Geniş Video İzle

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Al-Nassr, deplasmanda Al-Gharrafa'yı 3-1 yendi. Maçın golleri 46 ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 58. dakikada Angelo'dan geldi. Bu galibiyetle Al-Nassr, ligdeki 4. galibiyetini alırken, Ronaldo kariyerinin 913. golünü attı.

26.11.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Al-Nassr, deplasmanda Al-Gharrafa ile karşılaştı. Al Bayt Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

RONALDO DOUBLE YAPTI

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 58. dakikada ise Angelo kaydetti. Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerinin 913. golünü kaydetmeyi başardı.

Al-Nassr bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı. 1 de beraberliği bulunan Arabistan ekibi, 13 puanla 2. sıraya yerleşti. 3. mağlubiyetini alan Al-Gharrafa ise 4 puanda kaldı. Grubun bir sonraki haftasında Al-Nassr, Al-Sadd ile oynayacak. Al-Gharrafa ise Al-Hilal ile karşılaşacak.

Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi\'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Dürbünlü:
    Adam şampiyonlar ligi dedimi Asya Avrupa durdurulamıyor birde dünya kupası alabilseydi onun içinde ii olacaktı ancak messi her kulvarda şampiyonluk ve ödül yaşadı sadece golcü diyil asist oyun kurma vs özelliklerinin de ekstradan olması onu en önde götürüyor maalesef messi gelmiş geçmiş en iyi 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
22:47 50 ülkeden İsrail’i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi
13:16 Hande Erçel 31. yaşını kutladı: İşte doğum günü partisinden kareler Hande Erçel 31. yaşını kutladı: İşte doğum günü partisinden kareler
13:01 8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş 8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş
12:51 İbrahim Tatlıses’ten kötü haber Sevenlerinden dua istedi İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
12:22 ’İhbar eden personel sürgün edildi’ denilmişti: Kırşehir’deki yolsuzluk iddiasının perde arkası 'İhbar eden personel sürgün edildi' denilmişti: Kırşehir'deki yolsuzluk iddiasının perde arkası
12:21 Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belirlendi Ünlü caddemiz de listede Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belirlendi! Ünlü caddemiz de listede
12:05 İki aylık vergi tatili ilan edildi İki aylık vergi tatili ilan edildi
11:58 Fenerbahçe’ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor
11:54 Kılıçdaroğlu’nun Akşener sözleri eski defterleri açtı: Eski İYİ Parti’li isimden itiraf gibi açıklama Kılıçdaroğlu'nun Akşener sözleri eski defterleri açtı: Eski İYİ Parti'li isimden itiraf gibi açıklama
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 08:49:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.