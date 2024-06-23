Ronaldo'dan Arda Güler'e: Real Madrid her zaman kazanmak için sahaya çıkar, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum
A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu ikinci karşılaşmasında Portekiz'e 3-0 mağlup olurken karşılaşma sonrası dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasında Arda Güler'e gülümseyerek "Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum" dediği öğrenildi.
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23.06.2024 16:42:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ronaldo'dan Arda Güler'e: Real Madrid her zaman kazanmak için sahaya çıkar, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum - Son Dakika
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