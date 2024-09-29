Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi. Ronaldo, Madrid'de bulunan otelinde çalışacak kişiler arıyor.
İş ilanı garson, süpervizör, kapıcı ve deneyimsiz genç garson bölümleri için açıldı. Bu kurumda çalışacak kişiler için yüksek düzeyde İngilizce'ye sahip olunması isteniyor.
Ronaldo'nun çalışacak kişiler için verilecek maaş ise ortaya çıktı. Süpervizör pozisyonunda maaşın ayda 2 bin 300 avro olacağı belirtildi. Bu da Türk Lirası ile 87 bin 400 TL ediyor.
Garson fiyatlarının da süpervizör maaşına yakın olması beklendiği aktarıldı. Hotelde çalışacak kişiler için sağlık sigortası ve tatillerde indirim gibi avantajlardan yararlandığı ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor - Son Dakika
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