Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor

Ronaldo, İspanya\'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL\'yi buluyor

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya'daki oteline personel bulmak için iş ilanı verdi. Garson, süpervizör, kapıcı ve deneyimsiz genç garson pozisyonları için ilan veren Ronaldo'nun süpervizör olarak işe alınacak kişilere yaklaşık 90 bin TL maaş ödeyeceği öğrenildi.

29.09.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi. Ronaldo, Madrid'de bulunan otelinde çalışacak kişiler arıyor.

YÜKSEK DÜZEYDE İNGİLİZCE ARANIYOR

İş ilanı garson, süpervizör, kapıcı ve deneyimsiz genç garson bölümleri için açıldı. Bu kurumda çalışacak kişiler için yüksek düzeyde İngilizce'ye sahip olunması isteniyor.

VERİLECEK MAAŞ ORTAYA ÇIKTI

Ronaldo'nun çalışacak kişiler için verilecek maaş ise ortaya çıktı. Süpervizör pozisyonunda maaşın ayda 2 bin 300 avro olacağı belirtildi. Bu da Türk Lirası ile 87 bin 400 TL ediyor.

SAĞLIK SİGORTASI VE TATİL İNDİRİMLERİ DE CABASI

Garson fiyatlarının da süpervizör maaşına yakın olması beklendiği aktarıldı. Hotelde çalışacak kişiler için sağlık sigortası ve tatillerde indirim gibi avantajlardan yararlandığı ifade edildi.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Al Nassr, İspanya, Turizm, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Trgtyldz:
    Avrupa ya göre çokta yüksek para değil. 65 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş ver şu para gözü 11 21 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    bedava oraya gore 27 0 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    Maaş 90 bin tl görende sanıyor büyük para 2300 birim halbuki normal standartlarda sayılır 26 0 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    90bin para mı Avrupa'da? 2300 euro süpervisor için... 15 0 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Milyonda verse doymaz bu millet gözü aç çünkü 11 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    90 neki az turkiyede ev kirasi okul servis ucreti ee para bitti komedi yaa 9 2 Yanıtla
    Mehmet Aytekin:
    Milyonda verse doymazsınız 0 0
  • ferhat eser:
    enderi gönderelim ispanyaya kişisel gelişimine katkıda bulunur türkiyeye döndüğünde eğitimli daha mantıklı yorumlar yapan bir ender görmüş oluruz 4 6 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bunun neresi haber ikibin beş yüz Euro kaç para verecekti bin Euro mu milletle dalgamı geciyosunuz 7 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 06:26:06. #1.11#
SON DAKİKA: Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement