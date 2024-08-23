Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez'in TikTok videosu olay oldu - Son Dakika
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Spor

Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez'in TikTok videosu olay oldu

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Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündeme oturdu. Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen videoda Rodríguez'in kalçalarını salladığı görülüyor.

23.08.2024 12:49
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Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

BEĞENİ YAĞIYOR

Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen o video sosyal medyanın gündemine oturdu. Georgina Rodríguez, attığı videoda kalçalarını sallayarak dikkatleri üzerine çekti.

TEPKİ GÖSTEREN DE VAR

Daha önce bu tarz paylaşımlar yapmayan Georgina Rodríguez'in o anları Ronaldo hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

Ronaldo\'nun eşi Georgina Rodríguez\'in TikTok videosu olay oldu

Cristiano Ronaldo, Sosyal Medya, Spor, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez'in TikTok videosu olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Bahattin Eser: Şu tiktok bi kapansada rahatlasak artık 78 1 Yanıtla
    Tolga Arslanoğlu: Sen sil telefonundan sorun kalmaz 0 0
  • Almila Arya: ferhat gibi kıvrak ferhat gel yorum yap eksik kaldık 42 2 Yanıtla
    Ferdi durmuş: Ferhat tuvaleti koştu heralde 0 0
  • Ertas Muammer: Ferhat ortalıkta yok hayırdır:) 17 3 Yanıtla
    Ferdi durmuş: Tuvalete gitmiştir 0 0
  • Berat Yavuz: Dünya zengin bile olsan esin Ronaldo bile başka erkekler etkileme arzusu bitmiyor 11 1 Yanıtla
  • Murat: buda başladı garıyı sergilemeye 7 2 Yanıtla
  • Osman Koca: bisüre sonra para ün şan şöhret yetmiyor.bazı kadınlar adını koyamadıkları bir saplantıya takılıp aibir arayış içine giriyorlar. görürsünüz ronaldo ile boşanır bu yakında 7 1 Yanıtla
  • sehmus fatih: Haber bu mu 5 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez'in TikTok videosu olay oldu - Son Dakika
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