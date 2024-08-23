Ronaldo\'nun eşi Georgina Rodríguez\'in TikTok videosu olay oldu

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Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

BEĞENİ YAĞIYOR

Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen o video sosyal medyanın gündemine oturdu. Georgina Rodríguez, attığı videoda kalçalarını sallayarak dikkatleri üzerine çekti.

TEPKİ GÖSTEREN DE VAR

Daha önce bu tarz paylaşımlar yapmayan Georgina Rodríguez'in o anları Ronaldo hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.