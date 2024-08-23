Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen o video sosyal medyanın gündemine oturdu. Georgina Rodríguez, attığı videoda kalçalarını sallayarak dikkatleri üzerine çekti.
Daha önce bu tarz paylaşımlar yapmayan Georgina Rodríguez'in o anları Ronaldo hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.
Son Dakika › Spor › Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez'in TikTok videosu olay oldu - Son Dakika
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