Ronaldo\'nun \'\'İnterneti sallayacak\'\' dediği gizemli konuğu belli oldu

Spor

MHP\'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili \'Kaçak altın\' iddiası

Youtube dünyasına hızlı bir giriş yapan Cristiano Ronaldo'nun bir sonraki konuğunun kim olduğu belli oldu. Lionel Messi'yi bekleyenler büyük hayal kırıklığına uğradı.

"İNTERNETİ SALLAYACAK" DEMİŞTİ

Ronaldo, geçen günlerde yaptığı açıklamada, bir sonraki konuğu ile birlikte izlenme rekorları kıracaklarını iddia etmişti. Ronaldo'nun bu açıklamasının ardından Lionel Messi'nin yıldız ismin konuğu olabileceği düşünülmüştü. Portekizli yıldızın bir sonraki konuğunun Mr. Beast olacağı öğrenilirken, Lionel Messi'yi bekleyenler hayal kırıklığına uğradı.

Dijital dünyanın tanınan isimlerinden biri olan Mr. Beast'in YouTube kanalında 331 milyon abonesi var. Kısa sürede milyonlarca aboneye ulaşan Ronaldo'nun YouTube kanalı an itibarıyla 67 milyondan fazla aboneye sahip.