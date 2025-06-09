Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu - Son Dakika
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Spor

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo\'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
09.06.2025 21:00
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Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin finalinde İspanya'yı yenerek şampiyon oldu. Ülkesiyle üçüncü kupasına ulaşan Cristiano Ronaldo, maçın ardından geleceğine dair de açıklamalarda bulundu. Ronaldo, yaptığı açıklamada Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağını dile getirdi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu oldu. Beşiktaş'ın da bulunduğu birkaç takım ile ismi anılan Ronaldo, geleceğiyle ilgili iddialara son noktayı koydu.

AL NASSR'DA KALIYOR

UEFA Uluslar Ligi'nin finalinde İspanya'yı yenen ve şampiyonluğa ulaşan Portekiz'in kaptanı Ronaldo, hangi takımda forma giyeceğini maç sonu açıkladı. Ronaldo, yaptığı açıklamada Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu.

AL-NASSR PERFORMANSI

2.5 sezondur Suudi ekibi Al-Nassr forması giyen 40 yaşındaki yıldız, 105 maça çıkarken, 93 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

Suudi Arabistan Pro Lig, Cristiano Ronaldo, Portekiz, Al Nassr, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Chen Medya :
    geçen hafta yazdınız zaten sözleşme uzayacagini aynı haberi neden tekrar tekrar yapıyorsunuz 5 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    100 milyonluk Turkiye de neden bir RONALDA dogmadi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu - Son Dakika
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