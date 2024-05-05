Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasından deplasmanda Galatasaray'a karşı 6-1 ağır bir mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Bülent Uygun, maçın ardından saniyeler süren flaş bir röportaj verdi.
Yayıncı kuruluşun mikrofonlarına maçı değerlendiren Uygun, "İyi oynamadık. Bazı arkadaşlar beklediğim performansın p'sini vermedi" sözleriyle açıklamasını noktaladı.
Son Dakika › Spor › Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)