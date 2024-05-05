Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama - Son Dakika
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Spor

Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray karşısında alınan 6-1'lik farklı mağlubiyetin ardından konuştu. Maçla ilgili değerlendirmesi çok kısa süren Uygun, "İyi oynamadık. Bazı arkadaşlar beklediğim performansın p'sini vermedi" dedi.

05.05.2024 21:54  Güncelleme: 21:59
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasından deplasmanda Galatasaray'a karşı 6-1 ağır bir mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Bülent Uygun, maçın ardından saniyeler süren flaş bir röportaj verdi.

"PERFORMANSIN P'SİNİ VERMEDİLER"

Yayıncı kuruluşun mikrofonlarına maçı değerlendiren Uygun, "İyi oynamadık. Bazı arkadaşlar beklediğim performansın p'sini vermedi" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Bülent Uygun, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama - Son Dakika

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