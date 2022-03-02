Rosier ilk golünü yine kupada attı! - Son Dakika
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Rosier ilk golünü yine kupada attı!

02.03.2022 21:25
Rosier ilk golünü yine kupada attı!

Kayserispor karşısında 43. dakikada skora eşitlik getiren Valentin Rosier, bu sezonki ilk golünü attı.

Kayserispor karşısında 43. dakikada skora eşitlik getiren Valentin Rosier, bu sezonki ilk golünü attı. Rosier, geçtiğimiz sezon da ilk golünü kupa atarken, Tarsus İdman Yurdu'na attığı bu gol kariyerindeki ilk golüydü.

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Valentin Rosier, Kayserispor karşısında 43. dakikada attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Geride kalan sezonda 22 lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa maçına çıkan ancak gol atamayan Rosier, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Atiba'nın pasında fileleri havalandırdı ve bu sezon siftah yaptı. Rosier, geçtiğimiz sezon da ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetmişti. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Fransız savunmacı, ligde 1, kupada ise 2 kez gol atma başarısı göstermişti. 17 Aralık 2020 tarihinde oynanan Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında Beşiktaş formasıyla ilk golünü Türkiye Kupası mücadelesinde atan Rosier, bu maçla birlikte aynı zamanda profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü de atmıştı. - İSTANBUL

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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı) Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı) Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 1 (Maç devam ediyor) Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 1 (Maç devam ediyor)

Valentin Rosier, Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rosier ilk golünü yine kupada attı! - Son Dakika


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