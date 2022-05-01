Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika
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Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

01.05.2022 18:49
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bundan sonraki süreçte kalan üç maçı da en iyi şekilde oynayıp ondan sonraki hedefimize odaklanacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bundan sonraki süreçte kalan üç maçı da en iyi şekilde oynayıp ondan sonraki hedefimize odaklanacağız" dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, deplasmanda oynayıp da kazanamadıkları iki maç nedeniyle bu karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi. Moral bulmak için maça çıktıklarını anlatan Gürsel, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte kalan üç maçı da en iyi şekilde oynayıp ondan sonraki hedefimize odaklanacağız. Süper Lig hedefine ulaşmak için önümüzde bir süreç var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Eksik oyuncularımızın da gelmesiyle hedef maçlarımızı oynamak için elimizden geleni yapacağız. İlk yarı net pozisyonlar yakaladık, atamadık. İkinci yarı rakibimiz bulduğu pozisyonu değerlendirdi, kazandırlar, tebrik ediyoruz. Artık önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirip hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmaya odaklanacağız."

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın da alınan üç puanın kendileri hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Taşkın, küme düşme potasından kurtulma adına aldıkları üç puanın önemine vurgu yaparak, "44 puan olduk, iki puanlık bir mesafe kaldı. Geldiğimiz ilk günden bu yana oynadığımız her maçı final niteliğinde oynadık. Bizim adımıza çok zor bir süreçti." diye konuştu.

Galibiyet için oyuncularına teşekkür eden Taşkın, şunları kaydetti:

"Bugün çok iyi motiveydik. İlk yarı rüzgara karşı oynadık, gol yemememiz gerekiyordu. İkinci yarı inisiyatif alabileceğimizi düşünüyorduk, nitekim düşündüklerimizi sahaya yansıttık. Maçın ortada gittiği esnada golü bizim bulmamız rüzgarı bizim lehimize çevirdi. Şükürler olsun burada bayramdan önce bayramı yaşadık. Oyuncularım çok istediler ve kazandılar. Önümüzdeki maçlardan alabildiğimiz puanları alıp ligde varlığımızı sürdürmek istiyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika


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