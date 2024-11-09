Galatasaray'ın bu sezon harikalar yaratan Yunus Akgün, Tottenham maçında gösterdiği performansın ardından İngiliz devi Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim'in de gözüne girdi. Manchester United'ın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, Yunus Akgün'ün transferi için kolları sıvadı.
Milli oyuncunun yaratıcılığını ve top tekniğini çok beğenen Amorim, oyun kurgusunda kullanmak istediği Yunus Akgün için kulüp yetkililerine gerekli talimatı verdiği ve ara transfer döneminde imzaların atılmasını istediği belirtildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golle, gol krallığında zirvede bulunan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla da bu sezon toplamda 15 maça çıktı. Çıktığı 15 maçta 6 gol, 1 asistlik performans gösteren Yunus Akgün, kariyer sezonunu geçiriyor.
Son Dakika › Spor › Ruben Amorim ilk transferini Galatasaray'dan yapacak - Son Dakika
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