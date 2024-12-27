Rüdiger ve Modric, kameralar karşısında Arda Güler ecel teri döktürdü - Son Dakika
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Spor

Rüdiger ve Modric, kameralar karşısında Arda Güler ecel teri döktürdü

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Real Madrid, resmi YouTube kanalında Rüdiger, Modric ve Arda Güler'in ''Whisper Challenge'' oynadığı bir video yayınladı. eğlenceli dakikalara sahne olan videoda takım arkadaşları Arda'ya ecel teri döktürdü. Milli futbolcunun bu anları, kısa sürede viral oldu.

27.12.2024 23:33  Güncelleme: 23:40
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Real Madrid, resmi YouTube kanalında Rüdiger, Modric ve milli futbolcumuz Arda Güler'in yer aldığı üyelere özel bir video yayınladı.

RUDIGER VE MODRIC, ARDA'YI ZORLADI

İspanyol devinin 3 yıldızı birbirleriyle "Whisper Challenge" (Dudak okuma yarışması) oynadı. Eğlenceli anlara sahne olan videoda Arda'nın Rüdiger ve Modric'in soruları karşısında zorlandığı anlar kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.

Rüdiger ve Modric, kameralar karşısında Arda Güler ecel teri döktürdü

Real Madrid, Arda Güler, YouTube, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rüdiger ve Modric, kameralar karşısında Arda Güler ecel teri döktürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk:
    soytarı olmuş pc 10 103 Yanıtla
    Çelikk:
    Sizene gavatlrr 7 21
    Teknoto Life:
    çapsız... 14 2
  • Serkan Yalçın:
    pic babandir çelik sen sulalenden daha faydası var ülkeye 73 4 Yanıtla
  • Tarık:
    Çelik pc babandır oevladı 52 2 Yanıtla
  • Aziz Başkan Göreve:
    Çekemeyen 6sliler anten takın ağlaklar 25 6 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Çelikk kaç tane karışımdan oldun o...? cocuğu pc? 27 0 Yanıtla
  • Umt:
    çekemeyen oğlan gsliler anten taksın 16 5 Yanıtla
  • arif bilen:
    Çelik kulağına splayım 11 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CELOS PEMPE 1 1 Yanıtla
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