Real Madrid, resmi YouTube kanalında Rüdiger, Modric ve milli futbolcumuz Arda Güler'in yer aldığı üyelere özel bir video yayınladı.
İspanyol devinin 3 yıldızı birbirleriyle "Whisper Challenge" (Dudak okuma yarışması) oynadı. Eğlenceli anlara sahne olan videoda Arda'nın Rüdiger ve Modric'in soruları karşısında zorlandığı anlar kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.
Son Dakika › Spor › Rüdiger ve Modric, kameralar karşısında Arda Güler ecel teri döktürdü - Son Dakika
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