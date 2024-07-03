Rumen oyuncuların EURO 2024'teki son maçlarında soyunma odasını temizlemeleri büyük övgü aldı - Son Dakika
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Spor

Rumen oyuncuların EURO 2024'teki son maçlarında soyunma odasını temizlemeleri büyük övgü aldı

Romanya'nın EURO 2024'e veda ettikten sonra soyunma odasını temiz bırakıp Alman organizatörlere teşekkür mektubu bırakması sosyal medyada viral oldu ve taraftarların övgülerini aldı. Romanya, 24 yıl sonra büyük bir turnuvada en iyi performansını sergileyerek son 16'ya kaldı, ancak Hollanda'ya 3-0 yenilerek elendi.

03.07.2024 15:10
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Romanya'nın Euro 2024'e veda ettikten sonra soyunma odasını temiz bir şekilde bıraktığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada viral oldu ve taraftarlar Romanya'yı övdü.

Romanya, Salı gecesi son 16 turunda Hollanda'ya 3-0 yenilerek turnuvadan elendi.

SOYUNMAS ODASINI TEMİZLEDİLER

Edward Iordanescu'nun ekibi, grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalmayı başardı ve oyuncularla taraftarlar Almanya'daki zamanlarını çok sevdiler. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Romanya'nın soyunma odasını tertemiz bıraktığı ve Alman organizatörlere bir mektup bıraktığı görüldü.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: "EURO 2024, hepimiz için şimdiye kadar yaşadığımız en önemli futbol deneyimlerinden biriydi ve bu turnuvanın Almanya'da gerçekleşmesinden mutluluk duyduk. Her maç, her duygu, her deneyim bizi bir araya getirdi ve futbolun büyüsünü hissettirdi. Almanya'dan, Romanya için her şeyimizi verdiğimiz düşüncesiyle ayrılıyoruz ve burada geçirdiğimiz haftalar için minnettarız. Avrupa futbolunun büyük ailesinin bir parçası olmak bizim için bir onurdu. İmza: Romanya Milli Futbol Takımı."

FUTBOLSEVERLERDEN BÜYÜ ÖVGÜ ALDILAR

Futbolseverler, soyunma odasını temiz bıraktıkları ve bıraktıkları mektup nedeniyle Romanya'yı övdü. Bir taraftar, "Mükemmel" diye yazdı. Bir diğeri, "Romanya, gerçekten gurur duyabileceğiniz bir takımınız var. Sonuna kadar yürekle oynadılar ve onurla, zarafetle kaybettiler." yorumunda bulundu.

Bir Rumen taraftar ise fotoğraflara şu şekilde yanıt verdi: "Hayatta şüphesiz seviyeler vardır, ancak böyle anlar sonuç ne olursa olsun ülkenizle gurur duymanızı sağlar."

Liverpool'dan Cody Gakpo'nun attığı gol ve Donyell Malen'in son dakikalardaki iki golüyle turnuvadan elenen Romanya, taraftarlarıyla turnuva boyunca coşkulu ve renkli anlar yaşadı. Yenilginin ardından, taraftarlar oyuncularını uzun süre alkışladı.

Rumen oyuncuların Euro 2024'teki son maçlarında soyunma odasını temizlemeleri büyük övgü aldı
Rumen oyuncuların Euro 2024'teki son maçlarında soyunma odasını temizlemeleri büyük övgü aldı
Rumen oyuncuların Euro 2024'teki son maçlarında soyunma odasını temizlemeleri büyük övgü aldı
Rumen oyuncuların Euro 2024'teki son maçlarında soyunma odasını temizlemeleri büyük övgü aldı

Hollanda, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rumen oyuncuların EURO 2024'teki son maçlarında soyunma odasını temizlemeleri büyük övgü aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rumen oyuncuların EURO 2024'teki son maçlarında soyunma odasını temizlemeleri büyük övgü aldı - Son Dakika
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