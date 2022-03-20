Rus Ligi'ne birkaç beden büyük geldi! Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA farka koştu - Son Dakika

Rusya Premier Ligi'nin 22. haftasında CSKA Moskova sahasında Kazan ile karşılaştı.CKSA Moskova'nın Kazan'ı 6-1 yendiği maçta Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı.

ŞOV YAPTI

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 5, 67 ve 86'da penaltıdan bulduğu gollerle hat-trick yaptı. Yusuf Yazıcı'nın kafa golü CSKA Moskova taraftarlarından tam not aldı. Yusuf, 4 lig maçında 6 gol attı, 2 de asist yaptı. Moskova'nın diğer gollerini ise 11'de Gbamin, 24'te Medina ve 26'da Carrascal kaydetti.

FARKI ERİTTİ

6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan CSKA Moskova puanını 42 yaptı ve lider Zenit ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Kazan ise 25 puanda kaldı.