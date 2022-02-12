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Rüya bitti, kabus başladı! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City paramparça - Son Dakika

Rüya bitti, kabus başladı! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City paramparça

12.02.2022 23:35

İngiltere Championship'in 31. haftasında Hull City, sahasında Fulham'a 1-0 mağlup oldu. Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra ilk 3 maçını kazanan Hull, son 3 maçını da kaybederek galibiyete hasret kaldı. Öte yandan takımın teknik direktörü Şota Arveladze, İngiliz ekibinin başında 4. maçında 3. yenilgisini aldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kötü gidiş durdurulamıyor. İngiltere Championship'in 31. haftasında Fulham'ı konuk eden Hull karşılaşmada 1-0 mağlubiyetle ayrıldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

HULL CITY GALİBİYETİ UNUTTU

Fulham'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Hull, 32 puanda kalırken lig lideri Fulham puanını 64'e yükseltti.

Rüya bitti, kabus başladı! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City paramparça

"MAÇI KAYBETMEYİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Hull City teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde 4 maça çıkan Hull City, 1 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Deneyimli hoca karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ligdeki en güçlü takıma karşı alınan sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Maçı kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum." dedi.

Rüya bitti, kabus başladı! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City paramparça
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Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rüya bitti, kabus başladı! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City paramparça - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rüya bitti, kabus başladı! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City paramparça - Son Dakika
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