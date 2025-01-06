Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor - Son Dakika
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Spor

Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

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Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun son dönemdeki performansı Portekiz basınında eleştiri konusu oldu. Aktürkoğlu, Benfica'nın Braga'ya 2-1 yenildiği maçta ilk 11'de başladı ancak 67. dakikada oyundan alındı. Gol veya asist yapamayan Aktürkoğlu'nun son maçlardaki performansı ve düşüşü, Portekiz basını tarafından eleştirildi.

06.01.2025 08:40
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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Braga'ya 2-1 yenildi. Ev sahibi takımda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğllu maça ilk 11'de başlarken, Kerem 67. dakikada yeriniAndreas Schjelderup'a bıraktı.

HERKES KEREM'İ ELEŞTİRDİ

Benfica kariyerine üst üste attığı goller ve asistlerle başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun son maçlardaki suskunluğu Portekiz basınında eleştiri konusu oldu.

Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

İşte Kerem'e atılan manşetler;

Abola Gazetesi, futbolcuların performanslarının yer aldığı haberde en düşük puanı Kerem Aktürkoğlu'na verdi. 10 üzerinden 3 puan alan Kerem için "Kötü pas üstüne kötü pas." değerlendirmesi yapıldı.

Gazete maç haberinde ise milli futbolcu için "Türk Harry Potter'ın rakiplerini büyüleyemediği ve takımı yanlış kaleye koşmaya zorlayan kötü geçişler yaptığı beş veya altıncı maç oldu." ifadelerini kullandı.

Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

Mais Futebol da Kerem'in performansını eleştirdi ve "Türk oyuncu, Benfica adına belki de sezonun en başarısız performanslarından birini sergiledi. Bu sezon gösterdiği performansın çok uzağındaydı." yorumunu yaptı.

Publico Gazetesi'nde ise Kerem için "Türk Milli futbolcunun formunda düşüş görüldü. Ligde ilk 10 maçında 6 gol atarak sezona ilham verici bir başlangıç yaptıktan sonra, o andan itibaren yalnızca bir gol attı. Bugün birçok pasta başarısız oldu ve Benfica ataklarında pek etkili olamadı." değerlendirmesi yapıldı.

Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu\'nu konuşuyor

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz, Benfica, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cocukluk askimsin:
    nişanlandi psikoloji bozuldu. parası olan evleniyor olmayan manuel devam. 12 13 Yanıtla
  • veysel unlu:
    balon patladiiii 9 7 Yanıtla
  • Murat Sert:
    kerem yeni evli normaldir performans düşüklüğü:)) 6 4 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    her maçta süper olacak diye bir beklentiye girmek ne bileyim...Herhalde sadece Ronaldo ve Messi de olur.. 9 0 Yanıtla
  • Ali Atkoşan:
    Yakında Pendikspor'a transfer olursa kimse Şaşırmasın Ne olacağı belliydi BALON 'u Fazla Şişirirsen Çabuk Patlar GS Boşunamı Sattı akıllılik yaptı parayı kaptı 2 5 Yanıtla
  • Ali :
    Havalara giriyordu. Kendini bir halt saniyordu, elin adami gelir böyle havasini söndürür. 0 3 Yanıtla
  • 19815530:
    balon 1 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ulan bu boş kaleye gol atamayan boş adamı aldılar elinde patladı lavukların iyi oldu 0 2 Yanıtla
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