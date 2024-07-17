Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek

Geniş Video İzle

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe, çocukluk hayali olan Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol ekibine bonservis bedeli olmadan transfer olan Fransız milli futbolcu, İspanyol devinden yıllık 30 milyon euro brüt maaş alacak. Yaptığımız hesaplamalar sonucunda Mbappe, eflatun-beyazlılardan saatte 123 bin 875 lira para kazanacak.

17.07.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

KAZANACAĞI PARA SERVET DEĞERİNDE

İspanyol ekibine bonservis bedeli olmadan transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız milli futbolcunun alacağı yıllık ücret de belli oldu. Mbappe'nin Real Madrid'e transfer ücreti dudak uçuklattı.

Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet kazanacak

İspanyol Cope'de yer alan habere göre; güncel piyasa değeri 180 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldız, Real Madrid'den yıllık 30 milyon euro brüt maaş alacak. İşte yapılan hesaplamalar sonucunda Mbappe'nin eflatun-beyazlılardan kazanacağı ücret...

  • Yılda 30 milyon euro
  • Ayda 2.5 milyon euro
  • Haftada 576 bin euro
  • Günde 82 bin 191 euro
  • Saatte 3 bin 422 euro
  • Dakikada 57 euro
  • Yani Kylian Mbappe saatte 123 bin 875 lira para kazanıyor.

364 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Fransız devi Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, söz konusu mücadelelerde 256 gol atarken 108 de asist yaptı.

Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe\'ye resmen servet ödeyecek
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kylian Mbappe, Real Madrid, Çocukluk, Madrid, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nejdet Aydemir: Bu parayı car çür etme afrika da su kuyuları nı aç 9 2 Yanıtla
  • Ankara null: darisi cimboma insallah dunya bu 6 2 Yanıtla
    ferhat eser: bir tane düzgün mantıklı yorumun yok gene saçmalamışsın 2 4
  • Musa KARASAKAL: zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış 1 0 Yanıtla

11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:55 Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 13:04:37. #1.11#
SON DAKİKA: Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement