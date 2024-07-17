Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe\'ye resmen servet ödeyecek

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İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

KAZANACAĞI PARA SERVET DEĞERİNDE

İspanyol ekibine bonservis bedeli olmadan transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız milli futbolcunun alacağı yıllık ücret de belli oldu. Mbappe'nin Real Madrid'e transfer ücreti dudak uçuklattı.

İspanyol Cope'de yer alan habere göre; güncel piyasa değeri 180 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldız, Real Madrid'den yıllık 30 milyon euro brüt maaş alacak. İşte yapılan hesaplamalar sonucunda Mbappe'nin eflatun-beyazlılardan kazanacağı ücret...

Yılda 30 milyon euro

Ayda 2.5 milyon euro

Haftada 576 bin euro

Günde 82 bin 191 euro

Saatte 3 bin 422 euro

Dakikada 57 euro

Yani Kylian Mbappe saatte 123 bin 875 lira para kazanıyor.

364 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Fransız devi Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, söz konusu mücadelelerde 256 gol atarken 108 de asist yaptı.