İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İspanyol ekibine bonservis bedeli olmadan transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız milli futbolcunun alacağı yıllık ücret de belli oldu. Mbappe'nin Real Madrid'e transfer ücreti dudak uçuklattı.
İspanyol Cope'de yer alan habere göre; güncel piyasa değeri 180 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldız, Real Madrid'den yıllık 30 milyon euro brüt maaş alacak. İşte yapılan hesaplamalar sonucunda Mbappe'nin eflatun-beyazlılardan kazanacağı ücret...
Fransız devi Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, söz konusu mücadelelerde 256 gol atarken 108 de asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)