Sacha Boey için İngiliz devleri karşı karşıya

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray'da Sacha Boey performansıyla İngiliz devlerinin dikkatini çekti. Fransız bek için Manchester United ve Arsenal devrede.

MANCHESTER UNITED GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Sacha Boey'in performansından oldukça etkilendi. Kımrızı Şeytanlar, 23 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenirken, Beşiktaş karşılaşmasına da gözlemci gönderdi.

LONDRA'DAN DA TALİBİ VAR

Arsenal'in de transfer listesinde üst sıralarda yer alan Sacha Boey'in kaderi sezon sonunda belli olacak. 71 maçta Galatasaray forması giyen Boey, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.