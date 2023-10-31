 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sacha Boey için İngiliz devleri karşı karşıya - Son Dakika

Sacha Boey için İngiliz devleri karşı karşıya

Son Güncelleme: 31.10.2023 08:37

Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey için Manchester United ve Arsenal karşı karşıya geldi. Özellikle Beşiktaş maçına da gözlemci yollayan Manchester United, Fransız futbolcu için oldukça istekli.

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray'da Sacha Boey performansıyla İngiliz devlerinin dikkatini çekti. Fransız bek için Manchester United ve Arsenal devrede.

MANCHESTER UNITED GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Sacha Boey'in performansından oldukça etkilendi. Kımrızı Şeytanlar, 23 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenirken, Beşiktaş karşılaşmasına da gözlemci gönderdi.

LONDRA'DAN DA TALİBİ VAR

Arsenal'in de transfer listesinde üst sıralarda yer alan Sacha Boey'in kaderi sezon sonunda belli olacak. 71 maçta Galatasaray forması giyen Boey, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray, Sacha Boey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sacha Boey için İngiliz devleri karşı karşıya - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı
10:08 Jude Bellingham, Ballon d'Or törenine pantolonuyla damga vurdu
09:53 İsrail, Gazze'deki 2.3 milyon kişiyi Sina Çölü'ne sürmeyi planlıyor
09:52 Motorine indirim! Litre fiyatı 38 lira seviyesine geriledi
09:50 İnternetten araba satın almaya çalışan kişi 739 bin 600 TL dolandırıldı
09:45 Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilen Özcan Deniz'den videolu cevap geldi
09:47 "Uyuma" kavgasının sonu kötü bitti! 5 aylık hamile eşini boğarak öldürdü
09:35 Türk futbol tarihine geçti! Dzeko, 61 yıldır yapılamayanı yaptı
09:11 3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu saklayan 4 kişi tutuklandı
08:57 İsrail, Hamas yöneticisinin evini bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2023 10:39:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sacha Boey için İngiliz devleri karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement